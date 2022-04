Rendsburg/Eckernförde

Werkstatt statt Landtag, Kluft statt Schlips und Kragen: Im Kreis Rendsburg-Eckernförde müssen sich die Direktkandidaten zur Landtagswahl 2022 auf ungewohntem Terrain den Fragen der Handwerker stellen. Dazu hat sich die Kreishandwerkerschaft ein besonderes Format ausgedacht: Sie lädt in Kooperation mit den Kieler Nachrichten in allen drei Wahlkreisen in die Werkstätten von Betrieben nach Eckernförde, Osterrönfeld und Bordesholm ein. Alle Termine sind öffentlich, die erste Veranstaltung wird per Livestream ins Internet übertragen.

Los geht es am Sonnabend, 9. April, um 15 Uhr in der Bauschlosserei von Detlef Damm in Eckernförde. Im Wahlkreis 8 fordert SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller CDU-Ministerpräsident Daniel Günther heraus. Während sich der Ministerpräsident bei der Handwerkerschaft von Innen-Staatssekretärin Kristina Herbst vertreten lässt, erscheinen die anderen Direktkandidaten persönlich.

Landtagswahl: Handwerker aus Rendsburg-Eckernförde stellen Fragen

Für die FDP tritt in Eckernförde Thilo Rohlfs an, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Joschka Knuth von den Grünen und Jette Waldinger-Thiering vom SSW sitzen beide im Landeshaus. Wahlkreis 10 und 9 folgen am 23. und 30. April in Osterrönfeld und Bordesholm.

Nicole Bünning, die als erste Frau im Land an der Spitze einer Kreishandwerkerschaft steht, möchte den Anliegen ihrer Branche zu mehr Geltung in den Köpfen der Politiker verhelfen. Fachkräftemangel und Klimawandel sind dabei die Themen, die sie bewegen. „Ich habe gerade erst einen Tischler verloren, der jetzt als Hausmeister an einer Schule arbeitet“, sagt die Geschäftsführerin eines Treppenbau-Unternehmens aus Osdorf. Von drei Lehrlingen eines Jahrgangs schließt oft nur einer oder eine die Ausbildung ab.

Schmiedemeister Detlef Damm sieht das ähnlich. „Öffentlicher Dienst und Industrie werben viele gute Leute ab“, so der Inhaber einer Bauschlosserei. Höhere Ausgaben für Mitarbeitende und Material erschweren ihm das Leben, vielen Privatkunden sind seine Produkte mittlerweile zu teuer. Für ihn ein Grund mehr, die Politiker in seinem Betrieb einem Praxis-Check zu unterziehen.

Viele Fragen brennen den Mitgliedern der Handwerkerschaft unten den Nägeln, fünf sollen pro Wahlkreis gestellt werden. Wie stehen die Politikerinnen und Politiker zu Azubi-Ticket, wie können Kleinbetriebe besser von Förderprogrammen profitieren oder was tut die Politik gegen galoppierende Material- und Rohstoffpreise?

Handwerk trifft Politik: Das sind die Termine Die Kreishandwerkerschaft Rendsburg-Eckernförde lädt in Kooperation mit den Kieler Nachrichten in drei Betriebe in den jeweiligen Wahlkreisen ein. Alle Talkrunden mit den Direktkandidatinnen und -kandidaten beginnen um 15 Uhr, Einlass ist ab 14.45 Uhr. Die Talkrunden sollen anderthalb Stunden dauern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Sonnabend, 9. April, im Wahlkreis 8 Eckernförde Bauschlosserei Detlef Damm, Marienthaler Straße 10 in EckernfördeKristina Herbst in Vertretung für Daniel Günther (CDU)Thomas Losse-Müller (SPD)Joschka Knuth (Grüne)Thilo Rohlfs (FDP)Jette Waldinger-Thiering (SSW) Sonnabend, 23. April, im Wahlkreis 10 Rendsburg Tischlerei Frank Dekarz, Nikolaus-Otto-Straße 1a, OsterrönfeldRixa Kleinschmit (CDU)Kai Dolgner (SPD)Lea Reimann (Grüne)Matthias Dobbrunz (FDP)Andreas Vollstedt (SSW) Sonnabend, 30. April, im Wahlkreis 9 Rendsburg-Ost Zimmerei Elwardt, Eidersteder Straße 24, BordesholmHauke Göttsch (CDU)Robert Schall (SPD)Laura Catharina Mews (Grüne)Tina Schuster (FDP)Michael Schunck (SSW)

Dabei müssen die Direktkandidaten schnell zum Punkt kommen, denn sie haben jeweils nur zwei Minuten Zeit, sich zu den Fragen zu positionieren. Bei der Auftakt- und Abschlussveranstaltung moderieren die Kieler Nachrichten, während am 23. April der Rendsburger Finanzberater Thilo Konkel auf das Zeitlimit der Politiker achten wird.

Berührungsängste, in die Werkstätten der Betriebe aus der Region zu kommen, gibt es dabei offenbar nicht. „Ich bin positiv überrascht über das große Interesse der Politik“, sagt Nicole Bünning über das Format, das die Kreishandwerkerschaft aus Rendsburg-Eckernförde zum ersten Mal organisiert.