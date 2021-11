Gettorf

„Hanni Struve“ ist bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund in Gettorf – und darüber hinaus. Was die heute 75-Jährige auch anfasst, stets wird daraus eine große Sache und ein Erfolg. Dabei hat sie genau das nie geplant. „Eigentlich habe ich gar nichts vorgehabt. Es kam immer auf mich zu“, sagt sie. Dann überlegt sie kurz, ob es wirklich so war oder ist – und schmunzelt.

Hält man mit ihr Rückschau bis 1946, als sie in einer Kieler Klinik geboren wurde und in den Armen der Eltern sofort wieder ins Flüchtlingslager Gettorf zurückkehrte, werden Jahrzehnte quicklebendig, in denen gar kein Raum für große Planung ist. In zu kurzer Folge geht es ums Machen. Darin bewährt sich diese unkompliziert zupackende Frau mit Sinn für Humor und Lösungen wie kaum jemand sonst.

Auch aktuell läuft ein Projekt, das sie als Vorsitzende des Kirchbauvereins mit ihrem Team in Kürze zu Ende bringt: Ausstellungskästen auf der sanierten Kirchturmplattform und über dem Gewölbe. „Das Nächste steht schon auf dem Zettel“, verrät sie. „Wie verrückt“ freue sie sich darauf: eine Audiosäule für die St.-Jürgen-Kirche mit interaktivem Monitor. „Kirchenführung und Turmbesteigung digital. Habe ich in der Schulenseer Thomaskirche gesehen. Passt auch zu uns.“

Vom Flüchtlingskind zur Geschäftsfrau in Gettorf

1946 ist die Hannelore die dritte Tochter einer Flüchtlingsfamilie aus Ostpreußen, die in Gettorf unterkommt. Der Vater hat im Krieg ein Bein verloren. Im Lager übernimmt er Verwaltungsaufgaben. 1951 darf die Familie in ihr kleines Eigenheim ziehen, ein Selbsthilfe-Siedlungshäuschen aus dem Nachkriegsprogramm für Wohnraum. 1952 wird „Hanni“ eingeschult und kann durch den Garten zum Unterricht flitzen. Die Parkschule ist nebenan.

Nach dem Abschluss macht sie die Lehre zur Drogistin in Gettorf. „Ein Grundstein“, sagt sie. „Da habe ich das Zeug mitbekommen, einen Laden einzurichten.“ Im Alter von 20 Jahren heiratet sie den selbstständigen Malermeister Reiner Struve. Das Geschäft für Farben und Tapeten wird dank „Hanni“ ganz schnell größer und eines, das nun auch hochwertige Stoffe aus Dänemark führt.

Hannelore Struve am Lieblingsplatz in ihrer Wohnküche: Beim Rückblick häufen sich Zeitungsartikel, Kopien und Broschüren auf dem Tisch. Quelle: Cornelia D. Mueller

1973 und 1968 kommen die Söhne Philipp und Stephan zur Welt. Chorsängerin, Leichtathletin, Handballtorwartin Hannelore begleitet jetzt nicht nur zusätzlich Konfirmandenfreizeiten. Sie gründet den Windmühlenverein mit. Das rotte Bauwerk – heute ein Schmuckstück und Wahrzeichen – soll abgerissen werden. „Es stört neben dem neuen Rathaus “, findet die Politik. Das sehen „Hanni“ und Co. ganz anders.

Ihre Initiative kann überzeugen und rettet die Mühle „Rosa“. Hannelore Struve ist Vorsitzende und wird es für 20 Jahre bleiben. 1974 wirbt Apotheker Kolbe die aktive junge Frau für die Kandidatur um einen Sitz in der Gemeindevertretung. Die Riege ist da noch rein männlich. Prompt wird die CDU-Kandidatin von Platz fünf der Liste direkt gewählt. „Da saßen lauter Honoratioren. Und dann kam ich mit meinen 28 Jahren“, erinnert sie sich. „Das war seltsam. Aber ich war neugierig.“

Hannelore Struve engagiert sich 16 Jahre in der Politik

Den Vorsitz im Schul- und Kulturausschuss übernimmt sie spontan, als man der Neuen versichert, „dass der nur einmal im Jahr tagt“. Mag sein. Aber die Vorbereitung der Festwoche anlässlich der 100-jährigen Selbstständigkeit Gettorfs, die 1976 ansteht, wird ihr mit übertragen. Sie und eine Mitarbeiterin aus dem Amt organisieren sie am Ende allein. „Wenn eine Aufgabe da ist, packe ich eben an“, kommentiert sie heute. „Anders kommt doch nichts zustande, oder?“

Bald sitzt sie dem Sozialausschuss vor, wird Vize-Bürgermeisterin. Als der damals hauptamtliche Bürgermeister 1983 abgewählt wird, muss sie diese Rolle ehrenamtlich für ein halbes Jahr übernehmen. Da ist sie 37, die Söhne sind noch nicht erwachsen, sie schmeißt weiterhin den Tapetenladen. Der Ehemann ist neben dem Beruf in der Feuerwehr, Obermeister der Innung und ehrenamtlicher Richter. Die Struves sind Organisationstalente: Die Jungs sollen auf keinen Fall zu kurz kommen.

1986 überzeugt sie der langjährige Gettorfer CDU-Lokalpolitiker und Kreistagsabgeordnete Peter Krayenhagen von der Kreistagskandidatur. „Hanni“ erringt mal wieder ein Mandat. „Vier Jahre später wurde es doch zu viel. Nach 16 Jahren Gemeindevertretung habe ich aufgehört“, erzählt sie rückblickend. „Im Kreistag wäre ich gern geblieben, aber ohne lokales Mandat ging’s nicht“.

Ehrenbürgerschaft in Gettorf Aktuell gibt es drei noch lebende Gettorfer Ehrenbürger – drei Männer. Hannelore Struve wird das Kleeblatt am Montag, 22. November 2021, vervollständigen. Im Februar 2011 verlieh die Gemeinde Hans-Christian Sacht die Ehrenbürgerschaft. Der gebürtige Gettorfer war zu diesem Zeitpunkt fünf Jahrzehnte vor allem im kulturellen Bereich, in der Heimatpflege und als Chronist aktiv. Sacht ist Schwager von Hannelore Struve und Ehemann ihrer älteren Schwester. Im März 2014 machte die Gemeindevertretung den CDU-Kommunalpolitiker Peter Krayenhagen zum Ehrenbürger. Er war bis dahin 43 Jahre in der lokalen und in der Kreispolitik tätig, war Schulverbandsvorsteher und hat maßgeblichen Anteil daran, dass Gettorf Gymnasialstandort wurde. Die Urkunde überreichte ihm der damalige Bürgermeister Jürgen Baasch (SPD). Der durfte die hohe Auszeichnung selbst im April 2019 im politischen Ruhestand entgegennehmen. Baasch, ebenfalls ein Gettorfer Urgestein, war knapp 30 Jahre in der Kommunalpolitik. Zehn Jahre war er Bürgermeister. 2018 kandidierte er nicht mehr für das Amt. Sein Nachfolger ist Hans-Ulrich Frank (CDU). Die drei ersten Ehrenbürger leben nicht mehr: Heinrich Jepsen, Dr. Karl Kolbe und Wilhelm Vollertsen.

Kirchbauverein Gettorf bringt sechsstellige Spendensumme zusammen

Prompt gewinnt sie der DRK-Ortsverein als Vorsitzende. Zu Beginn ahnt sie nicht, dass sie wieder ein Bauprojekt managen wird. Das alte Haus braucht einen Anbau und soll mit der Diakonie als Mieter eine Sozialstation beherbergen. Zehn Jahr später zieht sie sich zurück und will sich endlich auf Hobbys wie das Chorsingen konzentrieren – wäre da nicht der neue Kirchbauverein. Er soll Bauprojekte für die historische St.-Jürgen-Kirche anschieben und unterstützen. Da macht sie gern mit. 2006 wird sie Vorsitzende.

Überflüssig zu erwähnen, dass „Hanni“ auch hier in die Vollen geht. Erneuerung von Turmdach und Turmaufstieg sowie weitere Projekt kann der Verein dank unzähliger Spender, pfiffiger Flohmarktaktionen und ehrenamtlichem Garderobenservice bei Festen realisieren. Die Summe, die er bis 2021 aus eigener Kasse investiert hat, dürfte zwischen 120.000 und 200.000 Euro liegen – ergänzende Fördergelder nicht mitgezählt. „Genau weiß ich das nicht aus dem Kopf“, winkt sie ab und strahlt. „Ist doch auch egal. Hauptsache, es geht voran.“