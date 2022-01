Haus Simeon in Nortorf liefert Menüs auf Porzellantellern aus

Nortorf/Bordesholm/Neumünster

Das Haus Simeon in Nortorf hat im November bei seinem Service „Essen auf Rädern“ auf Porzellangeschirr umgestellt. Ab 2023 sind Caterer, Lieferdienste und Restaurants per Gesetz verpflichtet, neben den Einweg- auch Mehrwegbehälter für Essen und Getränke zum Mitnehmen anzubieten. Aus Nortorf werden täglich zwischen 100 und 130 Essen in den Regionen Bordesholm, Nortorf und Felde ausgeliefert. Ein Vorreiter in puncto Nachhaltigkeit ist das Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster: Seit 20 Jahren liefert man die Essen auf Porzellan aus.

Freitagmorgen um 8.30 Uhr riecht es in der Küche vom Haus Simeon nach Mittagessen. Susanne Hensel und Stefan Handel füllen Lachs, Kartoffeln und Salat auf die Porzellanteller ab. Wie bei einer Tupperschale kommt ein Deckel drauf und das Ganze wird in eine wärmende Styroporschale gesteckt – fertig fürs Ausliefern ab 9.30 Uhr. „Die Teller sind auf 100 Grad vorgewärmt. Ohne Handschule geht das Auffüllen gar nicht“, so das Duo. „Auf Porzellan schmeckt es den Kunden einfach besser. Die Aromen der Speisen entfalten sich besser“, betonte Küchenchefin Bianca Wasilewski. Bis November liefert das Haus Simeon das Essen noch in eingeschweißten Styroporschalen aus.

Seit mehr als 20 Jahren liefert das FEK Neumünster, hier füllt Koch Holger Niemann ab, die Menüs bereits auf Porzellangeschirr aus. Quelle: Carola Kläschen/FEK

„Die großen Abfallmengen waren uns schon immer ein Dorn im Auge, sodass wir nach gründlicher Überlegung auf ein Set von einem speziellen Anbieter setzen“, berichtet Tanja Pfeiffer, Service-Teamleitung im Haus Simeon. Dieses besteht aus einem zweigeteilten Teller für die Hauptspeise und zwei Schälchen für Salat und Dessert in einer Isolierbox.

Verpackungsmüll ist ein großes Problem 320 000 Einweg-Becher werden nach Angaben des Bundesumweltministeriums stündlich allein in Deutschland verbraucht. Täglich entstehen insgesamt 770 Tonnen Verpackungsmüll durch Takeaway-Einwegverpackungen. Nach dem Verbot verschiedener Einwegartikel aus Plastik und Styropor seit dem 3. Juli vergangenen Jahres dürfen Händler ab 2022 keine leichten Kunststofftaschen mehr an die Kunden abgeben. Einweg- und Mehrwegflaschen müssen dann zudem besser gekennzeichnet werden. Dazu kommt eine Pfandpflicht für alle Kunststoffflaschen. Plastikflaschen mit Milchgetränken werden ab 2024 mit Pfand belegt. Restaurants, Lieferdienste und Caterer werden ab 2023 verpflichtet, Mehrwegbehälter für Essen und Getränke zum Mitnehmen anzubieten. Kritiker monieren, dass das Ganze nur als Alternative zu Einwegverpackungen vorgesehen ist. Zudem gibt es Ausnahmen für kleine Betriebe, etwa Imbissbuden mit maximal fünf Beschäftigten und maximal 80 Quadratmetern Verkaufsfläche. Sie sollen ihren Kunden Speisen und Getränke aber auch in mitgebrachte Behälter abfüllen können.

Dadurch wird das Essen mehrere Stunden gut warm gehalten und kann rutschfest transportiert werden. „Und der wichtigste Punkt – die Kunden können bequem direkt aus dem Teller essen. Dabei unterstützen die Tellerform sowie ein steiler Tellerrand Einhand-Esser bei der leichten Aufnahme der Speisen mit Löffel oder Gabel. Neben diesem Komfort berichten die Kunden bislang nur Positives“, so das erste Fazit von ihr.

Küche in Nortorf musste sich an neue Abläufe gewöhnen

Diese nachhaltige Umstellung war umfassend. Für die Abfüllung der Menüs musste die Küche durch die Haustechnik umgebaut werden, ein neuer Lagerraum für die Boxen und Teller geschaffen werden. Und die Küche musste sich an neue Abläufe gewöhnen und alle Teller und Schalen täglich spülen. In der Summe sind das bei aktuell täglich 100 bis 130 Menüs entsprechend viele, bei denen die Fahrerinnen und Fahrer aus der ambulanten Station den Rücklauf des Geschirrs im Auge behalten müssen. Ab und an landet hier mal falsches Geschirr.

„Kaputt gegangen ist bislang sehr wenig“, bilanziert Küchenchefin Bianca Wasilewski. Die Teller, die Mikrowellen-geeignet sind, hätten gegenüber herkömmlichem Hotellerie- und Gastronomie-Porzellan eine 30-prozentig höhere Bruchfestigkeit. 300 Menüsysteme hatte das Haus Simeon geordert.

FEK Neumünster ist seit 20 Jahren Vorreiter

„Das Auge isst mit, und wir sind kein Imbiss. Das war für unseren Küchenchef vor 20 Jahren der Anlass, damals schon auf Porzellan zu setzen“, berichtete Maren von Dollen, Pressesprecherin des Friedrich-Ebert-Krankenhauses in Neumünster. Die Küche gehört zu den großen Playern in der Branche. Etwa 220 Essen liefern die Fahrer täglich aus, im Stadtgebiet, in Aukrug, Wasbek, Boostedt und Bönebüttel-Husberg.