Rendsburg

Die finanzielle Situation in Rendsburg bleibt angespannt. Die Schulden steigen unaufhörlich. Das Land genehmigt schon längst nicht mehr alle Kredite, die die Stadt aufnehmen will. Jetzt wollen Politik und Verwaltung die Notbremse ziehen, um den Haushalt langfristig zu sanieren, und gehen erst einmal in Klausur.

Während Rendsburg im Jahr 2000 noch rund 15,5 Millionen Euro Schulden hatte, ist diese Zahl auf nunmehr 53 Millionen Euro Ende 2020 gestiegen. Allerdings hat dies auch mit einer neuen Form der Haushaltsführung – der Doppik – zu tun, in der zum Beispiel Rückstellungen für die Altersvorsorge der städtischen Angestellten und Unterhaltungskosten ausgewiesen werden. Und auch millionenschwere Ausgaben, die seit 2013 in die elf Schulen der Stadt geflossen sind, schlagen sich erst einmal im Schuldenstand nieder, sind aber Investitionen, die das Anlagevermögen der Stadt vergrößern. Dennoch wächst das Defizit der Stadt von Jahr zu Jahr.

Rendsburg: Starke Wirtschaft – arme Einwohner

Die Kreisstadt am Nord Ostsee-Kanal ist in einer Zwickmühle: Die Stadt hat eine starke Wirtschaft mit vielen Betrieben und überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuereinnahmen, die sich im Vergleich mit anderen Städten im Land sehen lassen können. Auf der anderen Seite zahlen die meisten Angestellten und Beschäftigten ihre Einkommensteuern in den Umlandgemeinden, in denen sie leben und in denen in den vergangenen Jahren attraktive Wohnquartiere entstanden sind. Rendsburg dagegen hält Infrastruktur wie Bibliothek, Volkshochschule oder das Landestheater für das Umland vor und muss gleichzeitig hohe Sozialausgaben stemmen. Denn: Vergleichsweise viele mittellose Familien wohnen in der Stadt.

„Rendsburg trägt eine überdurchschnittlich hohe Soziallast“, sagt Bürgermeisterin Janet Sönnichsen und kündigt an, auch an anderer Stelle auf dieses Problem hinzuweisen. „Dies werden wir auch gegenüber dem Kreis deutlich machen. Rendsburg trägt erhebliche Soziallasten und neue Kostenfaktoren. So steht etwa der Ausbau der Ganztagsbetreuung an Schulen vor der Tür. Wir brauchen mehr Unterstützung. Die Mittel aus dem Finanzausgleich reichen nicht aus.“

Großprojekte trotz Millionenschulden?

Doch erst einmal muss die Stadt selbst sehen, wie sie ihren defizitären Haushalt in den Griff bekommt und gleichzeitig Großprojekte wie die Sanierung der Feuerwache oder den Neubau der Herderschule stemmen kann. Noch vor den anstehenden Haushaltsberatungen wollen sich die Fraktionen in zwei Wochen gemeinsam mit der Verwaltung hinter verschlossenen Türen treffen, um Leitlinien zu entwickeln, die das Defizit langfristig abbauen. Das Kalkül: In geschlossenen Runden könne man auch Themen angehen, die in den öffentlich tagenden Gremien schnell zerredet werden könnten. „Unser Signal muss sein, dass wir das gemeinsam schaffen“, sagt Sönnichsen.

85 Prozent der städtischen Ausgaben sind Pflichtaufgaben der Kommune

Dennoch bleibt der Spielraum eingeschränkt: 85 Prozent der städtischen Ausgaben sind Pflichtaufgaben der Kommune, können also von der Politik vor Ort gar nicht verhandelt werden. Um die verbleibenden rund 15 Prozent soll es in den Gesprächen gehen.

Fest steht schon jetzt: Auch die Verwaltung wird nicht geschont. Mit rund 22 Millionen Euro pro Jahr beziehungsweise einem Drittel des Gesamtvolumens sind die Personalkosten der größte Posten im Rendsburger Haushalt. Bürgermeisterin Sönnichsen hat bereits im nächsten Stellenplan 2,5 Posten weniger vorgesehen. Weitere Stellen könnten mit dem Ziel einer effizienten Verwaltung mittelfristig wegfallen oder umgewandelt werden, kündigt die Bürgermeisterin an. Thomas Krabbes begrüßt diesen Schritt der Verwaltung: „Unsere Haushaltsdiskussion ist ja nicht neu“, sagt der Stadtpräsident. „Neu ist aber unsere Herangehensweise. So haben wir als Politik eine Personalentwicklungsplanung zum Beispiel schon seit Jahren von der Verwaltung gefordert.“

René Sartorius, Vorsitzender des Finanzausschusses, ergänzt: Es gehe bei den Beratungen nicht um Kürzungen mit der „Rasenmähermethode“, die vor Jahren zu teils heftigen Diskussionen im kulturellen Bereich geführt hatten. Vielmehr müsse man „sinnvolle Investitionen“ weiterhin gemeinsam angehen, so der Finanzpolitiker.