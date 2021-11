Rendsburg

Frohe Kunde inmitten der schwierigen Haushaltsberatungen für 2022: Rendsburg schließt das Haushaltsjahr 2020 unerwartet mit einem Überschuss von 7,3 Millionen Euro ab. Gerechnet hatte die Stadt noch mit einem Minus von 3,5 Millionen. Wegen der Umstellung der Haushaltsführung auf die Doppik ist der Jahresabschluss jetzt erst fertig geworden. Grund für den Geldsegen sind unter anderem Ausgleichszahlungen vom Land.

Haushalt: Rendsburg darf Zuschüsse des Landes behalten

„Das erscheint in Zeiten von Corona komisch“, sagt der für die städtischen Finanzen zuständige Fachdienstleiter Alexander Söbbing im jüngsten Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen. Der größte Posten sei mit 3,2 Millionen Euro eine pauschale Ausgleichszahlung des Landes Schleswig-Holstein für Gewerbesteuereinbußen während der Pandemie. Rendsburg darf sie behalten als Ersatz für allgemeine Corona-Aufwendungen, obwohl die Einnahmen von den Unternehmen sogar höher ausgefallen sind als geplant.

Zwei Millionen sprudeln nach Angaben der Verwaltung aus höheren Gewerbesteuereinnahmen in die Kasse der Stadt, macht zusammen 19 Millionen Euro. Darunter sind allerdings auch Nachzahlungen für Vorjahre. Denn: Abgerechnet wird die Steuer der Unternehmen für 2020 erst im Jahr 2022, so der Fachdienstleiter. Sollten die Firmen weniger verdient haben als veranlagt, könnten Rückzahlungen einen kommenden Haushalt belasten.

Eigenkapitalquote der Stadt weiter ausbaufähig

Eine weitere Million komme aus höheren Einnahmen aus Einkommens- und Umsatzsteuer.1,5 Millionen Euro würden zumindest vorerst aus aufgelösten Pensionsrückstellungen frei, hinzu komme eine Ersparnis von 700 000 Euro durch die während der Corona-Pandemie von 31 auf 29 Prozent verringerte Umlage des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Zu weiteren Ersparnissen sei es unter anderem im Personalbereich gekommen, weil Stellen nicht besetzt werden konnten oder Mitarbeiter durch Langzeiterkrankungen ausfielen. Statt 3,5 Millionen Miese steht so ein Plus von 7,3 Millionen Euro in den Büchern. Summa summarum eine Verbesserung um rund 10,8 Millionen Euro.

Grund für ein nachhaltiges Aufatmen sieht Söbbing dadurch jedoch nicht. Er sagt: „Die Eigenkapitalquote der Stadt beträgt damit nur 24 Prozent.“ Das sei zwar besser als 19 Prozent aus dem Jahr 2019, aber noch weit von den 30 Prozent entfernt, die angestrebt werden sollten. „Andere Kommunen erreichen 40 Prozent“, so Söbbing.

Ausschussvorsitzender sieht weiter Druck zur Konsolidierung

Dieser Einschätzung folgt auch Ausschussvorsitzender René Sartorius von der SPD. „Der Druck zu sparen schwindet nicht, aber der Abschluss verschafft uns Zeit“, sagt der Politiker. Nach aktuellem Stand plant die Stadt derzeit mit einem Verlust von sieben Millionen Euro für den Haushalt 2022.

Auch wenn ein Teil davon „nur“ durch die Umstellung der Buchführung von der früher in der Verwaltung üblichen Kameralistik auf die auch in der Wirtschaft genutzte Doppik sichtbar wird: „Vier Millionen entfallen auf Abschreibungen“, erklärt Sartorius und meint damit den Wertverlust städtischen Vermögens, wie etwa an Straßen und Gebäuden.

Investitionen müssen auch umgesetzt werden

„Wir fassen immer wieder Investitionsbeschlüsse, die dann nicht verbaut werden“, sagt Sartorius. Beispiel dafür ist etwa die längst überfällige Generalüberholung der Feuerwache in der Herrenstraße, die wegen der aufwendigen Ausschreibung immer noch nicht vorangeht. Auch so „spart“ die Stadt an eigentlich längst eingeplanten Ausgaben.

Das dürfe jedoch nicht dazu verleiten, vom Sparkurs abzuweichen. Da die Einnahmebasis solide sei, müsste an der Ausgabenseite geschraubt werden. „Wir müssen unsere Struktur langfristig in Ordnung bringen“, ist Sartorius überzeugt. Das Damoklesschwert der Ablehnung des kommenden Haushalts durch die Kommunalaufsicht schwebt damit trotz des unerwarteten Geldsegens über der Stadt.