Hegelehrrevier in Grönwohld ist wieder bereit für Besucher

Grönwohld

„Wie lange füttert eine Ente ihre Küken?“ So lautet eine beliebte Fangfrage von Christopher von Dollen. Wer Tage oder Wochen schätzt, antwortet schon falsch. „Entenküken muss nicht geholfen werden, denn sie fressen nach dem Schlüpfen von selbst“, stellt der Leiter des Hegelehrreviers Grönwohld in der Gemeinde Schwedeneck klar. Nach über einem Jahr coronabedingter Pause dürfte er sie bald wieder oft stellen können. Der Bildungsort des Landesjagdverbands in der Natur steht jetzt wieder für Besuchergruppen offen.

Neuer Steg reizt zum ruhigen Beobachten

Am Lernpfad durch den Wald zeigt von Dollen eine der jüngsten Investitionen. In einen der acht Teiche wurde ein Steg gebaut. „Eigentlich ist er schon seit Ende 2019 fertig. Aber weil im März 2020 Corona kam, haben ihn noch nicht viele Besucher gesehen. Es ist ein guter Ort für eine Pause“, sagt von Dollen. Denn schließlich ist der zwölf Meter in den Teich reichende Steg ein guter Platz, um Wasservögel zu beobachten. „Wir haben hier unter anderem Gänsesänger, Stockenten, Blesshühner und sogar Eisvögel“, zählt von Dollen auf. 20 000 Euro steckte der Landesjagdverband in den für Gruppenbesuche ausgelegten Steg. Dabei gab es maßgebliche Finanzhilfe von der Bingo-Umweltlotterie.

Zum Lehrpfad im Hegelehrrevier Grönwohld gehört auch eine Reihe mit 40 Baumarten. An der Station kann die Pflanzenbestimmung geübt werden. Denn auf Tafeln mit Klappabdeckung steht die richtige Art. Quelle: Rainer Krüger

Was die Jägerschaft tun kann, um Wasservogelbestände aufzubauen, ist auch in Grönwohld zu sehen. Hier sind unterschiedliche Modelle von Bruthäusern ausgestellt: „Bruthäuser bieten dem Gelege Schutz vor Krähen.“ 20 Stationen hat der Lehrpfad. Auch wenn sie in den vergangenen Monaten nur für Fortbildungen der Jägerschaft genutzt wurden, gilt es sie in Schuss zu halten.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jeder kann sein Wissen testen

Die wohl längste Station ist eine Reihe heimischer Bäume. 40 Arten stehen nebeneinander direkt am Weg. An ihnen kann jeder seine Fähigkeit zur Baumbestimmung testen. Ob Ahorn, Eiche oder Lärche: An jedem Baum steht eine Informationstafel mit der Art und ihren Kennzeichen. Allerdings hat jedes Schild eine hochklappbare Holzabdeckung. „So lässt sich das eigene Wissen testen“, erläutert von Dollen. Zudem ist die Reihe eine Station, die regelmäßig eine Neuerung bekommt. „Der jeweilige Baum des Jahres wird immer frisch dazu gepflanzt“, erläutert der Waidmann.

Das Hegelehrrevier Grönwohld Das Hegelehrrevier Grönwohld umfasst 530 Hektar auf dem Gebiet der Gemeinden Noer und Schwedeneck. Es wird seit 1954 vom Landesjagdverband Schleswig-Holstein betreut und gestaltet. Die Aufgabe des Reviers hat der Verband klar definiert. Es dient dem „Informieren der Jägerschaft und anderer Naturinteressierter über die nachhaltige Nutzung der Wildtiere durch die Jagd, über den Jagdschutz sowie über Lebensraumverbesserung und Naturschutz“. 120 Hektar im Revier sind Waldfläche. Besonders wichtig ist die Lage an der Ostsee. So gehört auch das Naturschutzgebiet „Bewaldete Düne bei Noer“ dazu.

Schon 600 Festmeter Holz durch kranke Bäume

Allerdings gibt es in den 120 Hektar Wald des 530 Hektar großen Hegelehrreviers auch Abgänge. „Baumkrankheiten und Schädlinge wie das Erlentriebsterben, der Borkenkäfer und die Sitkalaus setzen dem Bestand zu. Dieses Jahr kamen durch kranke Bäume schon 600 Festmeter Holz zusammen“, verrät von Dollen. Revierjägerlehrling Ole Meyer und Praktikant Joshua Zimmermann haben dadurch reichlich Arbeit. Gerade zersägen sie eine neben dem Pfad umgefallene Erle. „An der zurückgebildeten Wurzel sieht man, dass der Baum keinen Halt mehr im Boden hatte“, erläutert der Revierleiter.

Pflege muss sein. Durch das Eschentriebsterben fiel ein Baum im Hegelehrrevier Grönwohld um. Ole Meyer zerkleinert ihn mit der Motorsäge. Quelle: Rainer Krüger

Gruppen ab 15 Personen können sich seit Ende der Sommerferien in Grönwohld wieder für etwa dreistündige Revierführungen anmelden (Tel. 04308/291). Für die Jägerschaft lief in diesem Jahr bereits Ausbildung an der Motorsäge. Die größte Lehrveranstaltung seit Corona-Ausbruch soll es am dritten Septemberwochenende in Gröhwohld geben. „Dann läuft hier der praktische Teil des Jagd- und Naturschutzseminars. Wegen Corona musste es schon zwei Mal ausfallen. Ich rechne mit 120 Teilnehmern“, so von Dollen.

Revier soll bald wieder Lernort werden

Wenn es die Pandemie zulässt, würde er das Revier auch gerne mal wieder zum „Lernort Natur“ machen. Unter diesem Namen lief vor der Pandemie ein Aktionstag für Schulkinder: „Bei bis zu 300 teilnehmenden Mädchen und Jungen aus verschiedenen Schulen war so eine Veranstaltung unter Pandemiebedingungen leider nicht denkbar.“