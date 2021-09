Molfsee

2018 rief Jan Graf, Referent für Niederdeutsch und Friesisch beim SHHB, das Projekt Liederaturbuch ins Leben – und der Hamburger Musikforscher und Liedersänger Jochen Wiegandt begann, Material zu suchen und zusammenzustellen. Dabei sollte ein buntes Lese-, Zeige- und Sing-Buch entstehen, das wieder Lust auf gemeinsames Musizieren macht. Am Dienstag wurde das Buch im Jahr100Haus des Freilichtmuseums Molfsee vorgestellt.

„Hool Dien Muul un sing mit!“

Natürlich ging es musikalisch los – Wiegandt hatte seine Gitarre dabei und stimmte „An de Eck steiht `n Jung mit’n Tüddelband, in de anner Hand `n Bodderbrood mit Kees“ an – ein Lied, das im Prinzip jeder Norddeutsche kennt. Aber kennt man auch die Geschichte zu dem Lied? Genau darum geht es im Liederaturbuch mit dem Titel „Hool Dien Muul un sing mit!“, das Wiegandt geschrieben hat und der Wachholtz Verlag herausgegeben hat.

Mehr als 360 Seiten voll mit Bildern, Noten, Liedertexten und den historischen Hintergründen zu den Volksliedern. Denn: „Nicht immer ist mit dem Lied das gemeint, was man auf den ersten Blick sieht oder hört“, erklärte der 75-Jährige und ließ die Gäste einfach die Melodie summen und legte einen neuen, anderen Text auf die Melodie.

„Das ist der Beweis dafür, dass Lieder häufig älter sind, als man denkt, oder auch ganz woanders ursprünglich herkommen.“ Und nicht nur das: So ist ein Buch entstanden, das Melodien und Texte der bekanntesten Volkslieder verbindet mit fesselnden geschichtlichen Hintergründen und zum Teil auch verblüffenden aktuellen Assoziationen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dazu Heimatbund-Präsident Jörn Biel: „Ermöglicht wurde das Buch durch die großzügige Förderung des Schleswig-Holsteinischen Kultusministeriums sowie der Professor-Werner-Petersen-Stiftung und der Brunswiker Stiftung, darüber sind wir sehr froh.“ Er fügte noch hinzu: „Die Volksmusik steht in der öffentlichen Wahrnehmung im Schatten zweier Giganten, der Popmusik und der klassischen Musik. Unser Buch bringt jetzt Licht in diesen Schattenraum und soll wieder Lust machen auf die überlieferten Lieder Schleswig-Holsteins“, so Biel weiter.

Lesen Sie auch Rottweiler beißt Kind in Bordesholm

Einer, der aktiv bei dem Buch mitgemacht hat, ist Detlef Möllgaard vom Meierhof Möllgaard. „Mein Vater hat neun Kinder, auch bei uns zu Hause waren wir neun – und so treffen sich alle fünf Jahre viele Möllgaards aus der ganzen Welt“, erklärte Möllgaard, der feinste Leckereien der Käsestraße mitgebracht hatte. Und auch die Möllgaards hatten ihr Lied, das sich mit der Geschichte dazu im Buch wiederfindet. Mit Begleitung durch Musiker Wiegandt stimmte Detlef Möllgaard das Lied „Fern im hohen Nord“ an – es ist nur eine von vielen spannenden Geschichten über Volkslieder und ihre Herkunft.

Texte und Melodien kombiniert mit geschichtlichem Hintergrund

Jochen Wiegandt betonte: „Wer weiß denn, dass die harmlose Weise ,Wir winden dir den Jungfernkranz’ an harsche Bestrafungsriten an Bord der Segelschiffe erinnert? Wer weiß, dass das ewig selige ,Dat du mien Leevsten büst’ nachdenken lässt über männliche Gewalt gegen Frauen?“ Vieles stecke in den Texten, und das Buch kombiniere Texte und Melodien sehr unterhaltsam mit geschichtlichen Hintergründen und persönlichen Erinnerungen von Menschen aus dem nördlichsten Bundesland.

Hool dien Muul un sing mit!, eine Schleswig-Holstein-Liederatur, ISBN 978-3-529-05051-0, 19,90 Euro.