Was haben das Amt Achterwehr und Molfsee gemeinsam? Sie teilen sich das Trauzimmer im Verwaltungsgebäude im Mielkendorfer Weg 2 in Molfsee. Und das erstrahlt in neuem Glanz, da es sozusagen von Grund auf renoviert wurde. Daher strahlen auch die Standesbeamtinnen Sara Lohse und Bianka Rohwer.