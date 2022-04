Heizungsausfall in Eckernförde und Umland: Helfer weiter unterwegs

Eckernförde

Es wurde ein langer Abend für die Mitarbeitenden der Stadtwerke SH: Ein Leitungsschaden in Kiel hatte am Freitagabend zum Ausfall zahlreicher Gasheizungen im Stadtgebiet von Eckernförde geführt. Mitarbeiter waren am Abend bis 22 Uhr im Einsatz.

In den meisten Fällen ließ sich das Problem zwar mit dem Entstörknopf an der Heizung selbst beheben. In jenen Fällen, in denen aber der Druckregler am Gaszähler für den Ausfall verantwortlich war, mussten Mitarbeiter der Stadtwerke SH sich auf den Weg machen und helfen.

Mitarbeiter der Stadtwerke SH kommen bei Bedarf zu den Kunden

Nach Angaben von Wolfgang Schoofs, Geschäftsführer der Stadtwerke SH, hatten die Mitarbeitenden bis zum späten Freitagabend etwa 300 Störungen abgearbeitet. Am Sonnabendmorgen waren nach seinen Angaben 20 Mitarbeitende im Einsatz, die bis zum Mittag etwa 50 Störungen abarbeiten konnten.

Man sei noch gut davongekommen, erklärt der Geschäftsführer: Denn in der Gasleitung sei noch ein minimaler Druck gewesen. Man fahre nun immer dorthin, wo Kunden sich melden. Es sei eine „Sache von zehn Minuten“, das Problem zu lösen.

Folgen auch in Dänischenhagen spürbar

Auch im Kieler Umland hatte der Leitungsschaden in Kiel so manchem eine kühle Nacht beschert. Meist war wohl auch dort am Morgen das Problem mit einem Handgriff behoben, berichten zumindest Einwohner von Dänischenhagen. „Mein Nachbar, der Heizungsbauer ist, hat aber vier Stunden lang nur telefoniert“, sagt Malte Nagel.

Sönke Schuster, Sprecher der Stadtwerke Kiel, bedauerte am Sonnabend die Unannehmlichkeiten, für die man aber nicht verantwortlich war. Ein Bagger hatte an der Kiellinie eine Gas-Hochdruckleitung beschädigt. Sie konnte noch Abend repariert werden.