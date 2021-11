Holstein

2020 war das Gedenken am Volkstrauertag wegen der Coronabeschränkungen kaum möglich. Viele der Feiern wurden aus Vorsicht abgesagt. In diesem Jahr begehen Städte und Gemeinden den stillen Tag am Sonntag, 14. November. Die Liste der Gedenkfeiern in der Region Holstein ist kursorisch.

Der Volkstrauertag wird in Deutschland auf Anregung vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge seit 1925 begangen. Bei den Gedenkfeiern für die Kriegstoten und für die Opfer von Gewalt laden Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kirche und vom Volksbund bei den Kranzniederlegungen in Städten und Gemeinden für einen Moment zum Innehalten ein. Die Ehrung der Toten, Gedanken über den Verlust geliebter Menschen, das Warnen vor Kriegen und die Hoffnung auf eine friedlichere Zukunft prägen den Gedenktag.

Lesen Sie auch Stille Kranzniederlegung ohne Gäste

Neumünster: 11:30 Uhr im Friedenshain im Stadtwald. Stadtteile: Einfeld: 10 Uhr Gottesdienst mit dem Einfelder Posaunenchor in der Christuskirche, 11 Uhr vor der Kirche Feierstunde. Tungendorf: 10 Uhr Gottesdienst im Volkshaus, Gedenkfeier um 11.15 Uhr an den Ehrenmalen, am Ehrenmal am Graskamp 11.45 Uhr mit Bläsergruppe. Stadtmitte: 10 Uhr, Gedenkstein auf der Klosterinsel, Brachenfeld: 10 Uhr Gottesdienst in der Kapelle auf dem Südfriedhof mit Bläser- Instrumentalkreis, ab 11.30 Uhr Gedenkstätte. Wittorf: 10 Uhr Gottesdienst Johanneskirche mit Chor, 11 Uhr Kranzniederlegung. Gadeland: 10 Uhr Gottesdienst Erlöserkirche, 11 Uhr Gedenkstätte am Heldenhain.

Rendsburg: 9.45 Uhr Gottesdienst in der Christkirche (ehemalige Garnisonkirche), 11.15 Uhr Kranzniederlegung am Gedenkstein für die Opfer der Weltkriege, Paradeplatz, Zufahrt zur Herderschule, 11.45 Uhr Gedenkfeier in der Christkirche, 12.30 Uhr Kranzniederlegung an den Ehrenmalen 1914/18 und 1939/45 auf dem Garnisonfriedhof.

Amt Achterwehr:

Gedenkfeiern an den Ehrenmalen, Achterwehr 11.30 Uhr, Bredenbek 11.30 Uhr, Felde 10 Uhr, Andacht im Gemeindezentrum Raiffeisenstr. 2a, 10.30 Uhr Kranzniederlegung am Ehrenmal, Krummwisch 10 Uhr, Melsdorf 10 Uhr, Ottendorf 10 Uhr, Quarnbek 10 Uhr, Westensee 9 Uhr Ehrenmal Brux, 9.30 Uhr Gottesdienst und Kranzniederlegung in Westensee.

Amt Eiderkanal:

Gedenkfeiern an den Ehrenmalen, Bovenau 10 Uhr Gottesdienst, im Anschluss Kranzniederlegung, Osterrönfeld 10 Uhr Gottesdienst, im Anschluss Kranzniederlegung am Ehrenmal vor der Kirche und an der Gedenkstätte am Schäferkatenweg. Schacht-Audorf 11.15 Uhr, Friedhof, mit Bläserchor. Westerrönfeld 10 Uhr Gottesdienst Friedhofskapelle, im Anschluss Kranzniederlegung.

Amt Molfsee:

Gedenkfeiern an den Ehrenmalen, Mielkendorf 10 Uhr mit Blasorchester, Molfsee 9.30 Uhr mit Blasorchester, Rumohr 9.30 Ehrenmal Rotenhahn, 10 Uhr Rumohr mit Blasorchester, Rodenbek 10.30 Uhr Ehrenmal Hohenhude mit Blasorchester, Schierensee 10.30 Uhr mit Blasorchester.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Amt Nortorfer Land:

Gedenkfeiern an den Ehrenmalen, Nortorf 11.30 Uhr Stadtpark, Emkendorf/Kleinvollstedt 9 Uhr, Emkendorf/Bokelholm 9.30 Uhr, Bargstedt 10 Uhr, Bargstedt-Holtdorf 10.40 Uhr, Bokel 9.30 Uhr, Brammer 10.45 Uhr, Dätgen 10.10 Uhr, Eisendorf 10.45 Uhr, Ellerdorf 9 Uhr, Groß Vollstedt 10.10 Uhr, Gnutz

9.30 Uhr, Krogaspe 10 Uhr, Langwedel 11.30 Uhr, Oldenhütten 10.20 Uhr, Schülp b. Nortorf 9.45 Uhr, Timmaspe 9 Uhr, Warder 10 Uhr.

Gemeinde Flintbek: 10 Uhr Gottesdienst, 11.30 Uhr Kranzniederlegung an der „Mutter Osten“ auf dem Gemeindefriedhof.

Gemeinde Kronshagen: gedenkt bereits am Sonnabend, 13. November, um 16 Uhr der Kriegstoten und der Opfer von Krieg und Gewalt: Es gibt einen Gottesdienst in der Christuskirche mit dem Chor Kronshagen und eine Kranzniederlegung am Ehrenmal.