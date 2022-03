Altenhof

Henning Rohweder fädelt die Öse durch einen Haken, platziert einen Verschluss darauf und zurrt eine Schraube fest – das alles während er auf einem Holzbalken balanciert. Der Baumstamm ist wie eine überdimensionale Schaukel an Seilen zwischen zwei Bäumen befestigt und schaukelt hin und her. Bei den Bauarbeiten im Hochseilgarten Altenhof sind Fingerspitzengefühl, Balance und natürlich Schwindelfreiheit gefragt.

Inhaber Henning Rohweder und sein Team bereiten die Parcours auf den Saisonstart vor. Den schwingenden Holzbalken, die sogenannte „Burmabalkenbrücke“, haben sie rundum erneuert. Jetzt fehlen noch die Halteseile, an denen sich die Kletterer festhalten können. Mit Ösen und Verschlüssen befestigt Rohweder sie an dem Drahtseil, das sich über die Brücke spannt.

Ein Prüfer kontrolliert den Hochseilgarten Altenhof vor Saisonstart

Manche der Kletterelemente werden ausgetauscht, an anderen werden nur Teile gewechselt. Mit der Zeit nutzen sich beispielsweise Stahlseile und Netze ab. Wenn daran Beschädigungen zu sehen sind, müssen sie ersetzt werden. Sicherheit hat höchste Priorität im Hochseilgarten. Vor Saisonstart kommt eine externe Prüferin oder ein externer Prüfer, um die Anlage zu kontrollieren. Rund eineinhalb Tage ist die sachverständige Person normalerweise damit beschäftigt, Seile, Netze und Bäume zu begutachten.

Auch die Plattformen zwischen den Kletterelementen müssen alle paar Jahre neu gebaut werden, wenn der Baum zu sehr gewachsen ist und die Holzplattformen an den Stämmen zu klein geworden sind. Oben in den Wipfeln einer Buche hat das Team vor Kurzem eine neue Plattform gebaut, nun muss noch die Sicherung fertiggestellt werden.

Hoch oben und unten am Boden laufen die Vorbereitungen

Stahlseile und Gurte winden sich um den Stamm, daran sind die Kletterelemente befestigt. Eine Mitarbeiterin baumelt in ihrem Gurt daneben und schiebt Holzpflöcke zwischen den Stamm und ein Stahlseil. Die Holzstücke beschützen die Rinde.

Gut gesichert arbeitet das Team in den Wipfeln, um neue Plattformen zu bauen und die Elemente des Parcours zu warten. Quelle: Daniela Weichselgartner

„Es gibt immer etwas zu tun“, sagt Betreiber Henning Rohweder. Wenn der Hochseilgarten im November schließt, beginnt die Arbeit für sein Team. Manche Sicherungselemente wie beispielsweise das Höhensicherungsgerät, das beim Hochklettern die Besucherinnen und Besucher vor dem Fall schützt, werden über den Winter abgebaut und von den Herstellern gewartet.

Jetzt ist es Mitte März, die Buchen ragen noch ohne Blätter in den grauen Himmel, die Vögel zwitschern. Ein paar letzte Arbeiten stehen an. Mitarbeiter René knüpft Karabinerhaken an herabbaumelnde Seile. Daran können Besucherinnen und Besucher ihre Rucksäcke und Taschen in die Höhe ziehen, um sie während des Kletterns aufzubewahren.

Mitarbeiter René knüpft Karabiner an Seile. Hier können Gäste während der Saison ihr Gepäck in der Höhe verstauen. Quelle: Daniela Weichselgartner

Außerdem hat das Team Netze ausgetauscht, neue Landerampen gebaut oder Parcours geplant. Im vergangenen Jahr hat der Hochseilgarten eine Route auf vier Ebenen entworfen, in diesem Jahr soll ein Parcours erweitert werden und ein „menschlicher Flaschenzug“ installiert werden. Mit Letzterem können Besucherinnen und Besucher per Knopfdruck in die Höhe rauschen. Die Installation verzögert sich aber etwas, weil der Händler Lieferschwierigkeiten hat.

Der Klettergarten bei Eckernförde öffnet im April

Mit späten Lieferungen hatte Henning Rohweder in letzter Zeit häufiger zu tun. Vor allem die Lieferung von Ausrüstung wie beispielsweise Karabinern oder Klettergurten verzögert sich. „Man merkt die Lieferengpässe schon, man muss vorausschauend planen“, sagt Rohweder. Er habe aber früh bestellt und im vergangenen Jahr viel vorausgekauft, sodass der Saisoneröffnung nichts im Wege steht.

Am 2. April öffnet der Hochseilgarten Altenhof für Privatleute, schon Ende März sind die ersten Gruppenbesuche geplant. In der Region laden außerdem die Hochseilgärten in Neumünster und Malente zum Klettern ein. Ab April beginnt in Neumünster die Vorsaison mit unregelmäßigen und vom Wetter abhängigen Öffnungszeiten. In Malente wird nur Teamklettern angeboten. Wenn das Wetter mitspielt, können dort das ganze Jahr über Termine für Gruppen und Events angefragt werden.