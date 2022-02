Hoffeld/Rendsburg

Dirk Howe schüttelt den Kopf. Drei Monate musste der 64-Jährige auf den Umtausch seines „Lappens“ warten. „Verdammt lange“, wie der Hoffelder sagt. 25,30 Euro hatte die Bearbeitung gekostet. Nun soll er nochmals 4,90 Euro für die neue Fahrerlaubnis überweisen. Und: Den bisher gültigen Führerschein soll er zur Entwertung nach Rendsburg schicken. „Mit einem Rückumschlag, wenn ich ihn zurückhaben möchte. Alleine das Bild rechtfertigt das schon“, meint der Versicherungsexperte und lächelt. „Da sind nochmals 1,70 Euro in Briefmarken fällig – das sind insgesamt zu viele einzelne Kosten.“

Am 4. November hatte Dirk Howe den staatlich geforderten „Zwangsumtausch seines Führerscheins“ im Rathaus in Bordesholm beantragt. Dann hörte er über drei Monate lang nichts. Per Einschreiben wurde ihm das neue Kärtchen am Sonnabend, 12. Februar, von der Bundesdruckerei zugestellt.

An der langen Bearbeitungszeit trägt das Amt Bordesholm keine Schuld. Bei der Fahrerlaubnisbehörde des Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt die Ursache. Man sei förmlich durch die hohen Zahl der Anträge überrannt worden, räumt Fachdienstleiter Jörn Petersen auf Nachfrage ein. Mit 7800 Anträgen habe der Kreis gerechnet. Mit fast 8900 Fällen seien es fast 15 Prozent mehr geworden.

Antragsflut Ende des Jahres beim Kreis in Rendsburg

„Hauptsächlich liefen die Anträge zum Jahresende und Anfang Januar ein, so dass wir personal- und coronabedingt Schwierigkeiten hatten, die Führerscheinanträge rechtzeitig bis zur Frist am 19. Januar zu bearbeiten“, berichtet Petersen.

Die bundesweite Fristverlängerung auf den 19. Juli, die im Januar vom Bundesrat beschlossen wurde, kommt der Behörde natürlich entgegen. Sie ist vor allem für die Autofahrer wichtig: Sonst hätten die Fahrer bei der Kontrolle durch die Polizei ein ungültiges Dokument vorgezeigt und hätten mit zehn Euro verwarnt werden müssen.

Insgesamt sind bis Mitte Februar 6501 Führerscheine der Jahrgänge 1953 bis 1958, die vor 1999 ausgestellt worden waren, umgetauscht worden. Dabei handelt es sich um den grauen „Lappen“, den rosa Führerschein oder ehemalige DDR-Fahrerlaubnisse. 2366 Anträge sind noch in der Bearbeitung und können erst bis März fertiggestellt werden.

Fachdienstleiter Jörn Petersen berichtet, dass der Kreis Ende 2021 und auch in den ersten Januar-Tagen mit Führerscheinanträgen förmlich überschüttet worden war. Quelle: Marc R. Hofmann

Nur durch Kräfte aus anderen Abteilungen konnte die Bearbeitungszeit mittlerweile auf sechs Wochen reduziert werden. „Tendenz fallend“, so Petersen. Auf der Internetseite heißt es aber noch, dass die Bearbeitung zehn bis zwölf Wochen in Anspruch nehme. Auch das Stammpersonal in der Fahrerlaubnisbehörde in Rendsburg ist mittlerweile an den Bedarf angepasst und dauerhaft von ursprünglich sieben auf 16 Stellen erhöht worden. Damit will der Kreis auch für die anstehende nächste Umtauschwelle gerüstet sein. Bis zum 19. Januar 2023 müssen die Führerscheine der Jahrgänge 1959 bis 1964 umgetauscht werden.

Tipp: Unterlagen können im Internet heruntergeladen werden

Der für den Umtausch erforderliche Antrag kann auf der Internetseite des Kreises Rendsburg-Eckernförde heruntergeladen werden. Weitere Informationen dazu gibt es dort auch. Die Antragstellung könne laut Petersen auf dem Postwege erfolgen, der neuen Führerschein werde dann auch mit der Post zugeschickt.

Spätestens im November sollten die Betroffenen ihren Antrag stellen, rät Petersen, damit die Bearbeitung fristgerecht laufen kann. Da der Führerschein nicht mit der Meldeadresse gekoppelt ist, kann über die Anzahl der zu erwartenden Anträge wieder nur spekuliert werden.

Der neue Führerschein ist 15 Jahre lang gültig. Um keine Jahre zu „verschenken“, empfiehlt der Fachdienstleiter den Umtausch erst zu den Fristen in die Wege zu leiten. Bis 19. Januar 2024 müssen Führerscheininhaber der Jahrgänge 1965 bis 1970 tauschen.

Zum Thema Gebühren betont der Fachdienstleiter Jörn Petersen: „Der Umtausch inklusive Postzusendung kostet 30,20 Euro. Die Gebühr wird bei Antragsstellung in einem Betrag fällig.“ Zu Beginn des Umtausches seien Irritationen aufgetreten, weshalb die Gebühr zum Teil gestückelt angefordert. Dies sei aber seit Längerem nicht mehr der Fall. In den 30,20 Euro ist das Briefporto von 0,85 Euro an den Kreis und 0,85 Euro für einen Rückumschlag nicht enthalten. Es gibt auch Menschen, die werfen den Führerschein zur Entwertung in den Briefkasten der Kreisverwaltung und wollen ihn nicht zurückhaben.

Weitere Infos auf der Website der Kreisverwaltung unter www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de.