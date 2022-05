Seit 2009 dominiert Hauke Göttsch (CDU) den Wahlkreis Rendsburg-Ost. Das war auch bei der Landtagswahl 2022 so. Hinter ihm gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Grünen und SPD. Von den Prozentpunkten her ging es Remis aus. Lange Zeit war unklar, ob Michael Schunck (SSW) in den Landtag einzieht.