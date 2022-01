Der Schock über den Tod einer 15-Jährigen, die am Bahnhof Nortorf eine geschlossene Schranke umging und von einem Zug erfasst wurde, sitzt tief. Vier Schüler blieben jedoch bei ihrem Verhalten, die Sperren zu missachten. Dafür müssen sie nun zahlen.

Schüler ignorieren geschlossene Bahnschranke in Nortorf und müssen 350 Euro zahlen

Von Beate König