Emkendorf

Der Förderverein der Grundschule und der Kita Emkendorf hat einen Dorfflohmarkt im Emkendorfer Ortsteil Kleinvollstedt organisiert. Am Sonnabend, 25. September, sind alle Einwohnerinnen und Einwohner eingeladen, zwischen 10 und 16 Uhr Schätze aus Kellern und von Dachböden auf ihren Grundstücken zum Verkauf anzubieten.

Mit den Einnahmen vom Kuchenverkauf am Wischhof 2a und Waffelverkauf beim Gemeindebüro in der Emkendorfer Straße sowie von einem Verkaufsstand mit gespendeter Kleidung soll den Kindern der Kita und der Grundschule aus Kleinvollstedt die Teilnahme an einem Weihnachtstheater ermöglicht werden.