Neumünster/Rendsburg

Positive Nachrichten gibt es vom Arbeitsmarkt in Mittelholstein. Der aktuelle Arbeitsmarktreport zeigt, dass die Zahl der Arbeitslosen weiter sinkt, die Nachfrage nach Arbeitskräften anhält und weiterhin über dem Vorjahresniveau liegt.

„Der deutliche Rückgang der Zahl der arbeitslosen Menschen im Vergleich zum Vorjahr und die anhaltende Nachfrage der Unternehmen nach Personal signalisieren einen stabilen Arbeitsmarkt in Mittelholstein“, sagt Michaela Bagger, Leiterin der Agentur für Arbeit Neumünster, zu den aktuellen Zahlen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Nahezu alle Personengruppen profitieren von diesem Trend. Lediglich die Jüngeren unter 25 Jahren sind unter den Arbeitslosen etwas stärker vertreten. Hier zeigen sich die bereits im Februar beendeten Ausbildungsverhältnisse. Ich gehe aber davon aus, dass Betroffene schnell wieder im Arbeitsmarkt Fuß fassen,“ bekräftigt Bagger.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Neumünster waren im März 8.952 Arbeitslose gemeldet, das sind 170 weniger als im Februar (minus 1,9 Prozent) und 1.828 weniger als ein Jahr zuvor (minus 17 Prozent). Damit betrugt die Arbeitslosenquote 4,8 Prozent (im Februar lag sie bei 4,9 Prozent).

3364 Arbeitslose in Neumünster

In der Stadt Neumünster waren im März 3.364 Menschen arbeitslos gemeldet – 38 weniger als im Februar (minus 1,1 Prozent) und 790 weniger als vor einem Jahr (minus 19 Prozent). Die Arbeitslosenquote betrug aktuell wie im Februar 7,8 Prozent (2021 lag sie bei 9,6 Prozent).

Lesen Sie auch Arbeitslosigkeit im Kreis Plön: Ein Januar unter der 3000-Marke

Ähnlich positiv ist der Trend auch im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dort waren im März 5.588 Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen, 132 weniger als im Februar (minus 2,3 Prozent) und 1.038 weniger als vor einem Jahr (minus 15,7 Prozent). Damit betrug die Arbeitslosenquote aktuell 3,9 Prozent, im Februar lag sie noch bei 4 Prozent (2021 bei 4,6 Prozent).

Kurzarbeit in den Betrieben

Im Bezirk der Geschäftsstelle Rendsburg waren aktuell 2.717 Menschen arbeitslos, zwei mehr als im Februar (plus 0,1 Prozent) und 278 weniger als ein Jahr zuvor (minus 9,3 Prozent). Damit betrug die Arbeitslosenquote wie im Februar 5,2 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 5,8 Prozent.

Im März meldeten in Mittelholstein 29 Betriebe neu oder erneut Kurzarbeit an. Die von den Betrieben in den Anzeigen benannte voraussichtliche Zahl der dabei betroffenen Beschäftigten lag bei 243 – im Vergleich zum März des Vorjahres waren dies 25 Anzeigen und 167 betroffene Mitarbeitende weniger.