Eckernförde

Das Team Bürgerbegehren zur Imland GmbH zieht eine Zwischenbilanz nach der Auszählung von ersten Unterschriftenlisten für den Erhalt des Klinikstandorts Eckernförde als Haus der Grund- und Regelversorgung. Demnach haben nach elf Tagen mehr als 3000 Menschen unterschrieben. Das Ergebnis zeige, wie sehr das Thema die Bürger im Kreis Rendsburg-Eckernförde bewege, so die Initiatoren.

Die Zählung ergibt sich aus Listen, die bei einigen Hausarztpraxen, Apotheken und an Ständen vor der Stadthalle während einer Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl ausgefüllt wurden. Das Team Bürgerbegehren geht davon aus, dass die tatsächliche Anzahl der Stimmen noch viel höher liegt. So sei bislang nur ein Teil der Orte berücksichtigt, und viele Bürger würden auch privat Unterschriften sammeln. Ebenso lägen in vielen Geschäften und Unternehmen Listen aus, die dies bislang nicht offiziell bekannt gegeben hätten.

Ziel sind insgesamt 11 000 Unterschriften

„Wir freuen uns über die sichtbare Unterstützung seitens der Bevölkerung“, sagt Olaf Carstensen, einer der Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens. Ziel ist es, insgesamt 11 000 Unterschriften zu sammeln, damit ein Bürgerentscheid möglich wird. Theoretisch hat das Team dazu sechs Monate Zeit, geht aber davon aus, dass in einigen Wochen die erforderliche Zahl erreicht ist. So lange soll weiter gesammelt werden. Dabei wird auf das korrekte Ausfüllen der Datenfelder verwiesen.

Während des Wahlsonntags am 8. Mai dürfen keine Unterschriften in unmittelbarer Nähe der Wahllokale gesammelt werden. Da die Definition „unmittelbare Nähe“ nicht eindeutig sei, bitten die Initiatoren, an diesem Tag komplett auf das aktive Sammeln zu verzichten. Ausliegende Listen und Aushänge an bereits bekannten Orten seien davon unberührt. Der nächste Termin, an dem das Team Bürgerbegehren selbst Stimmen sammelt, ist Sonnabendvormittag, 7. Mai, vor der Löwen-Apotheke in der Kieler Straße in Eckernförde.

Unter www.buergerentscheid-imland.de finden sich weitere Infos.