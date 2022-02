Eckernförde

Die Kritik am medizinischen Konzept der Imland-Klinik zur Zukunft ihrer beiden Standorte in Rendsburg und Eckernförde reißt nicht ab. Während sich die zuständige Kreispolitik zuletzt mehrheitlich hinter die Strategie der Imland-Geschäftsführung gestellt hatte, lehnen viele niedergelassene Hausärzte in Eckernförde das Konzept ab. Mit deutlichen Worten haben sich die Ärztinnen und Ärzte des Qualitätszirkels „Hausärzte in Eckernförde und Umgebung“ am Dienstagnachmittag an die Abgeordneten des Kreistages gewandt. Sie sprechen unter anderem von „Missmanagement“, welches zur derzeitigen Situation geführt habe, und fordern einen Kurswechsel. Zu den Unterzeichnern gehören Arndt Kummerfeldt, Dörte Paulsen, Olaf Carstensen, Leif Olbrich, Dr. Ulf Ratje, Dr. Anja Wittke sowie Dr. Thomas Wittke.

Ärzte fordern Trennung der Kliniken

Die Entwicklung und die Dynamik der letzten Monate hätten den niedergelassenen Hausärzten im Ostseebad gezeigt: „Für die Versorgung unserer Patienten benötigen wir zwei eigenständige Kliniken in Eckernförde und Rendsburg, damit nicht ständig von Rendsburg aus entschieden wird, was für Eckernförde gut sein soll.“ Ohne diese organisatorische Trennung beider Häuser werde es keine Zukunft für Eckernförde geben, schreiben die Ärzte und fordern: „Dafür sollten alle Bürgerinnen und Bürger in Eckernförde und Umgebung zusammen kämpfen!“

Forderung an Kreistag

Die Ärzte werden deutlich: Das von der Geschäftsführung favorisierte Konzept sei „völlig unrealistisch und an allen Belangen der Bevölkerung des Altkreises Eckernförde vorbeizielend“. Sie fordern den Kreistag daher auf, sich für den Fortbestand der Grund- und Regelversorgung in Eckernförde zu entscheiden.

Kurze Wege zu den Kollegen

In dem dreiseitigen Schreiben begründen die Mediziner ihre Forderungen unter anderem damit, dass das Eckernförder Krankenhaus in der Bevölkerung angenommen und beliebt sei. „Viele kennen sich hier persönlich. In Eckernförde besteht eine wohl in Deutschland fast einmalig enge Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Ärzten und Krankenhausärzten mit jährlichen gemeinsamen Treffen und täglichem Gedankenaustausch.“ Das Klinikpersonal in Eckernförde werde von den Patienten als überaus fürsorglich beschrieben. Befragungen der vergangenen Jahre hätten gezeigt, „dass hier Eckernförde jeweils deutlich besser abschneidet als Rendsburg“.

Altersmedizin unnötig?

Die im Konzept für Eckernförde vorgesehene Altersmedizin werde dort nach Ansicht der Ärzte nicht gebraucht. „Zumal uns völlig unverständlich ist, was Psychiatrie und spezielle Schmerzmedizin mit Altersmedizin zu tun haben sollen“, so die Mediziner mit Blick auf die geplante Konzentration von Psychiatrie und Altersmedizin in Eckernförde. „Alte Menschen stürzen und brechen sich die Knochen, haben Wunden, die nicht heilen, erkranken häufiger und schwerer an einer Lungenentzündung oder haben eine schwere Herzschwäche mit dicken Beinen und Atemnot“, nennen die Ärzte Beispiele. All diese Patienten müssten wohnortnah versorgt werden. „Nur in den seltensten Fällen werden von uns alte Patienten in die Psychiatrie stationär eingewiesen oder benötigen eine spezielle Schmerztherapie.“

Gute Ärzte wandern ab

Verantwortlich für die derzeitige Situation sei auch die Imland-Geschäftsführung. So sei der Standort Rendsburg immer im Vorteil gewesen, wenn es darum gegangen sei, Geld zur Sanierung der Bausubstanz zu verteilen. Notwendige Rücklagen seien nach Ansicht der Unterzeichner nicht gebildet worden. „Zahlreiche sehr gute Ärzte haben bereits das Haus in Eckernförde verlassen“, schreiben die Eckernförder Mediziner und nennen eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen namentlich, die der Klinik zuletzt den Rücken gekehrt hätten. „Weitere werden in Kürze folgen“, so die Befürchtung der niedergelassenen Ärzte.

Vorwürfe an Daniel Günther

Angesichts einer 50-Millionen-Euro-Zusage des Landes für das vorgelegte Medizinkonzept haben die Ärzte Fragen an einen prominenten Eckernförder: „Warum hat sich Ministerpräsident Daniel Günther, Eckernförder Bürger und mit einer Ärztin verheiratet, vor dem Votum des Kreistages bereits festgelegt? Hat er die Auswirkungen des von CDU, Grünen und FDP favorisierten Szenarios nicht verstanden oder ist er offenen Auges bereit, die Grund- und Regelversorgung in Eckernförde zugunsten der Imland-Klinik Rendsburg zu opfern? Ist sich auch die Kandidatin für die Bürgermeister-Wahl in Eckernförde, Jenny Kannengießer, die das Szenario der Imland-Geschäftsführung unterstützt, über die Tragweite der Entscheidung für die Eckernförder Bevölkerung bewusst?“

Der Appell der Ärzte an die Kreispolitik: „Wir halten es für dringend geboten, dass hier vor Ort für Eckernförde und Umgebung ein Krankenhaus mit Innerer Medizin, Unfallchirurgie, allgemeiner Chirurgie, D-Arztversorgung und einer rund um die Uhr vorhanden Notfallanlaufstelle (ZNA) erhalten bleibt.“