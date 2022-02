Rendsburg

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Imland-Klinik haben am Donnerstag in Rendsburg demonstriert und eine baldige Entscheidung zur Zukunft der Standorte Rendsburg und Eckernförde gefordert. Rund 400 Menschen versammelten sich laut Organisatoren gegen 13 Uhr vor der Klinik in Rendsburg.

Sie nutzten die Demonstration, um ihren Forderungen vor der Sitzung des Hauptausschusses des Kreises Rendsburg-Eckernförde, die gegen Abend beginnen sollte, Nachdruck zu verleihen. Am kommenden Montag entscheiden dann der Kreistag und die Gesellschafterversammlung über die Zukunft der Imland-Klinik. „Es wurde viel über uns gesprochen, nun wollen wir gehört werden“, sagt Steve Koop, der die Demonstration mit organisiert hat.

Mitarbeiter der Imland-Klinik fordern Ende der Unsicherheit

Das Wichtigste für die Mitarbeiter sei laut Karsten Brietzke vom Betriebsrat, dass so zügig wie möglich eine Entscheidung getroffen werde. Denn viele der Beschäftigten seien besorgt um die Zukunft ihrer Arbeitsplätze. „Wir merken im Betrieb eine unglaubliche Verunsicherung“, sagt Brietzke. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden den Imland-Kliniken bereits den Rücken kehren, weil die Zukunft dort unsicher sei.

Auch die Gewerkschaft Verdi und der Marburger Bund Schleswig-Holstein fordern Klarheit von der Politik. „Beenden Sie die unerträgliche Ungewissheit für die Beschäftigten“, schreiben sie in einem offenen Brief an Politiker im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

„Szenario 5“: Erhalt der Standorte in Rendsburg und Eckernförde

Zu den Wünschen der Beschäftigten in Rendsburg gehört auch das sogenannte „Szenario 5“. Demnach bleiben sowohl der Standort Rendsburg als auch die Klinik Eckernförde erhalten. Die Geburtsstation, die allgemeine Chirurgie, die Zentrale Notaufnahme und das Gelenkzentrum würden nach Rendsburg umziehen. Im Gegenzug wird die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie nach Eckernförde verlegt.

Die Pläne wurden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinik erarbeitet. „Es ist das einzige Szenario, bei dem niemand betriebsbedingt gekündigt werden muss“, argumentiert Steve Koop. Außerdem sei die geplante Umstrukturierung schnell umsetzbar und könne im laufenden Betrieb realisiert werden, ergänzt Kliniksprecherin Barbara Ermes.

Zukunft der Imland-Klinik bleibt umstritten

Eine Mehrheit der Kreispolitikerinnen und Kreispolitiker unterstützt das vorgeschlagene Szenario. In Eckernförde hatte sich jedoch Widerstand gegen die Pläne geregt. Für Sonnabend, 12. Februar, ist in Eckernförde eine Demonstration angekündigt. Die Organisatoren fordern, dass die Imland-Klinik Eckernförde als Haus der Grund- und Regelversorgung mit Geburtshilfe erhalten bleibt. Dennoch betonte der Rendsburger Organisator Steve Koop, wie wichtig der Zusammenhalt an beiden Standorten sei. „Wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen“, sagte er.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Rendsburg fordern eine Lösung, bei der beide Standorte in Rendsburg und Eckernförde erhalten bleiben. Quelle: Daniela Weichselgartner

Nach der Demonstration übergaben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Liste mit Forderungen an Kreistagspräsidentin Juliane Rumpf. Darin rufen sie dazu auf, für das Szenario 5 zu stimmen und sich sofort zu entscheiden. Rumpf sicherte den Demonstrierenden zu: „Ihre Stimme ist sehr, sehr wichtig in der Entscheidungsfindung.“

Die Idee zur Demonstration am Donnerstag kam von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selbst. Steve Koop, der in Rendsburg als Pflegedienstleiter arbeitet, hatte seit Montag die Veranstaltung mit anderen spontan organisiert. Am Tag vor der Demonstration starteten sie eine Aufruf in der Belegschaft. Die rund 400 Teilnehmenden nutzten zum großen Teil ihre Mittagspause, um dabei sein zu können. „Ich war überwältigt, als ich gesehen habe, wie viele gekommen sind“, sagt Koop.