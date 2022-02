Eckernförde

Es war eine gewaltige Demo, die sich am Sonnabend in Eckernförde für den Erhalt der Imland-Klinik in Eckernförde stark machte: Nach ersten Schätzungen der Polizei nahmen etwa etwa 3000 Menschen teil. Der Protestzug startete um 15 Uhr im Schulweg und führte nach etwa einer Stunde zur Abschlusskundgebung an der Hafenspitze.

Dort gab es begeisterten Applaus, als Mit-Organisator Peter Stark (Awo Eckernförde) der Menge zurief: „Das Ende des Zuges soll noch in der Frau-Clara-Straße sein.“

Es geht um den Krankenhaus-Standort Eckernförde

Olaf Carstensen vom Vorstand des Eckernförder Qualitätszirkels „Hausärzte in Eckernförde und Umgebung“ betonte, man brauche ein Krankenhaus vor Ort. Sina Marie Rooswinkel-Weiß, Sprecherin der Eckernförder Beleghebammen, betonte: „Wir dürfen Frauen nicht das Recht absprechen, sich selbst bestimmt für eine kleine Geburtsklinik zu entscheiden.“

Die Entscheidung über die Zukunft der Eckernförder Imland-Klinik trifft am Montag der Kreistag Rendsburg-Eckernförde.