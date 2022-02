Rendsburg

Jetzt könnte es schnell gehen: Die Kreispolitik hält das Tempo hoch und will zügig zu einer Entscheidung in Sachen Imland-Klinik kommen. Schon am Montag 14. Februar, könnte der Kreistag sein Votum abgeben – so zumindest der ambitionierte Plan der Verwaltung des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Zuvor hatte bereits am Dienstag die Gesellschafterversammlung trotz aller Kritik aus Eckernförde grünes Licht für die von der Klinik-Geschäftsführung vorgelegte Medizinstrategie – das sogenannte Szenario 5 – gegeben. „Mit großer Mehrheit“, wie die Klinik nach der Sitzung mitteilte.

Kurs auf das sogenannte „Szenario 5“

Damit ist das Gremium der Empfehlung der Geschäftsführung gefolgt. Das vorgelegte Konzept sieht eine Klinik mit internistisch-altersmedizinischem und psychiatrischem Angebot inklusive Schmerztherapie am Standort Eckernförde sowie die Weiterentwicklung der Klinik in Rendsburg als Standort mit komplexer und operativer Medizin vor. In Eckernförde würde unter anderem die Geburtshilfe dauerhaft geschlossen.

Neues Gutachten im Ausschuss

Am Mittwochabend waren das kommunale Krankenhaus und das vorgelegte Sanierungskonzept dann auch Thema im Hauptausschuss. Landrat Rolf-Oliver Schwemer hatte dem Gremium kurzfristig ein sogenanntes „Plausibilisierungsgutachten“ externer Gutachter zur Verfügung gestellt. „Unsere Aufgabe ist es, die Sitzungen des Kreistages und der Gremien gut vorzubereiten“, so Schwemer. Dazu gehöre es auch, Auskünfte, Unterlagen und Entscheidungshilfen – insbesondere bei besonders komplexen Materien – für die Politik zur Verfügung zu stellen.

Risiko Innere Medizin

Philipp Letzgus, Gutachter der Firma Lohfert und Lohfert, stellte das Gutachten vor: So sehen die Experten noch ein Risiko der angestrebten Größenordnung bei der Inneren Medizin in Eckernförde. Dazu könne aber das „Profil des Standortes Eckernförde nachjustiert werden“. Generell haben sich die Gutachter Wanderungseffekte und Marktpotenziale angeschaut. Ihr Fazit: „Die Annahmen der Klinik sind noch im realen Bereich.“

Gespräche mit Betroffenen angekündigt

Im Hauptausschuss war auch Klinik-Geschäftsführer Markus Funk, er erläuterte den Politikern die Sicht der Klinik. Besprochen wurden unter anderem Personalfragen, die Notfallversorgung in Eckernförde sowie die Pläne für ambulante und stationärere Psychiatrie an beiden Standorten. Dazu versicherte Funk, dass man bei der Umsetzung des Konzeptes in jedem Fall Betroffenen-Organisationen und Angehörige mit einbinden werde. Was die Tagesklinik betreffe, werde es an beiden Standorten ambulante psychiatrische Angebote geben.

Gespräche mit den Kommunen

Die Kreisverwaltung weist im Zusammenhang mit dem Konzept darauf hin, dass der Klinik-Umbau trotz der angekündigten 50-Millionen-Euro-Unterstützung durch die Landesregierung zu erheblichen Belastungen für den Kreishaushalt führen wird. Es wird daher vorgeschlagen, dass sich die Kreispolitiker noch vor einer Entscheidung des Kreistages mit dem Kreisverband des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages sowie mit der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern der Städte abstimmen. Ein entsprechendes Gespräch werde durch die Kreispräsidentin Juliane Rumpf bereits vorbereitet.

Parallel soll die Klinik-Leitung der Politik noch Zahlen zu den prognostizierten Bettenauslastung und finanziellen Risiken zur Verfügung stellen.