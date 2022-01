Imland-Klinik Rendsburg: Kreißsaal nach Omikron-Infektion geschlossen

Rendsburg

Neues Ungemach für die Imland-Klinik: Nachdem erst vor wenigen Wochen die Geburtsstation in Eckernförde nach dem noch ungeklärten Tod eines Neugeborenen geschlossen wurde, muss das Krankenhaus nun auch den Kreißsaal in Rendsburg schließen.

Grund sind Omikron-Fälle unter Mitarbeitenden und die vorgeschriebene Quarantäne der Kolleginnen und Kollegen.

Inland-Klinik: Kreißsaal in Rendsburg ebenfalls geschlossen

„Andere Abteilungen der Klinik sind nicht betroffen, Patientinnen wurden nicht angesteckt“, betont Sprecherin Barbara Ermes. Ein striktes Hygienekonzept sorge dafür, dass andere Mitarbeitende nicht als Corona-Kontaktpersonen gelten. So muss etwa im Dienst die als besondere sicher geltende FFP2-Maske getragen werden, Schwangere werden vor Aufnahme mit einer Schnell-PCR getestet, so Ermes.

Durch die derzeit noch besonders strengen Quarantäneregeln bei einer Omikron-Infektion fällt nun jedoch ein großer Teil der Belegschaft der Geburtsstation aus. „Sie müssen trotz Impfung oder Genesenen-Status für 14 Tage in Quarantäne“, so die Sprecherin. Mindestens eine Omikron-Infektion ist bereits bestätigt, sechs bis sieben Mediziner und Hebammen müssen sich als Kontaktpersonen isolieren.

Barbara Ermes, Sprecherin der kreiseigenen Imland-Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde. Quelle: Imland-Klinik

Nach Omikron-Infektion: Schwangere sollen auf andere Krankenhäuser ausweichen

Schwangere mit einsetzenden Wehen, Blasensprung oder Ähnlichem bittet die Klinik, eines der umliegenden Krankenhäuser aufzusuchen. Neben Schleswig, Neumünster, Flensburg und Heide etwa das UKSH oder das Städtische Krankenhaus in Kiel. „Die umliegenden Kliniken und die Rettungsleitstelle sind informiert“, sagt Ermes.

Frauen, die in der ersten Januarwoche zu einem geplanten Kaiserschnitt in die Imland-Klinik kommen sollten, werden gebeten, sich mit dem Kreißsaal telefonisch (04331/200-5020) in Verbindung zu setzen. Geburtshilfliche Untersuchungen können nach Anmeldung weiter stattfinden, heißt es aus dem Krankenhaus, Notfälle ebenso weiter behandelt werden.