Rendsburg

 Die Imland-Klinik mit den Standorten in Rendsburg und Eckernförde ist finanziell angeschlagen. Für die Zukunft hatte man vier mögliche Konzepte entwickelt, die bereits vorgestellt wurden. Im Convent-Garten-Hotel in Rendsburg stellte Geschäftsführer Markus Funk am Sonnabend ein weiteres Konzept vor.

Die neue Strategie sieht die Beibehaltung beider Standorte mit einer Zusammenlegung von Abteilungen am Standort Rendsburg vor. Eckernförde soll eine neue medizinische Ausrichtung bekommen: Hier soll unter anderem eine Klinik mit internistisch-altersmedizinischem und psychiatrischem Angebot inklusive Schmerztherapie entstehen.

Die Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Die Imland-Klinik hat insgesamt gut 2500 Mitarbeitende.