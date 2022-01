Eckernförde

Die Eckernförder Unternehmer haben trotz der Antworten von Klinik-Chef Markus Funk noch eine Reihe von Fragen zur möglichen Neuausrichtung der Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde, wo ein Großteil des bisherigen Angebots gestrichen werden soll. Am Freitag hatte der Geschäftsführer der Klinik auf einen offenen Brief und die Kritik der drei großen Eckernförder Unternehmen Siemsen, Behn und Punker reagiert und angeboten, mit den Firmenchefs ins Gespräch zu kommen, um deren Fragen zu beantworten.

Fragen an Klinik und Kreistag

Prompt reagierte Rüdiger Behn, Geschäftsführer der Waldemar Behn GmbH, Initiator des offenen Briefs. Noch am Sonntagabend formulierte er im Namen aller Unterzeichner einen Fragenkatalog mit zehn Punkten, der an die Klinik-Leitung sowie die Chefinnen und Chefs der entscheidenden Kreistagsfraktionen ging.

Notfallversorgung im Fokus

Darin bekräftigt Behn die Befürchtung „dass der medizinische Versorgungsgrad in Eckernförde und damit auch im Nordteil des Kreises Rendsburg-Eckernförde im Szenario 5 erheblich reduziert werden wird.“ Die Grund- und Regelversorgung werde am Standort Eckernförde abgeschafft und die Notfallversorgung verschlechtert, heißt es.

Versorgung von Arbeitsunfällen

Von der Klinik wollen die Unternehmen unter anderem wissen, welche Öffnungszeiten das geplante medizinische Versorgungszentrum in Eckernförde haben wird und ob die Ärzte dort für die Versorgung von Arbeits-, Schul-, und Sportverletzungen qualifiziert sind und diese weiterhin über Berufsgenossenschaften abgerechnet werden können. Ein Punkt, der vor allem für Betriebe wichtig ist, da es dort immer wieder zu Arbeitsunfällen kommen kann.

Fahrzeiten für Rettungswagen

Auch nach verlängerten Fahrzeiten für Rettungswagen im Zuge einer im Konzept geplanten Zentralisierung der Notfallversorgung in Rendsburg fragen die Unterzeichner und rechnen vor: „Von Olpenitz bis Rendsburg dauert die Fahrt selbst bei einem Notfalleinsatz im Sommer etwa eine Stunde. Sieht das Szenario 5 eine Erhöhung der Rettungswagenkapazität vor oder soll der Rettungshelikopter die Lücke schließen?“, fragt Rüdiger Behn. Das angesprochene Szenario 5 sieht unter anderem vor, die altersmedizinischen Angebote sowie die Psychiatrie der Klinik in Eckernförde zu konzentrieren, Chirurgie und Geburtshilfe jedoch nach Rendsburg zu verlagern.

Fragen zur Zukunft der Beschäftigten

Auch um die Beschäftigten beziehungsweise die Personalplanung der Imland-Klinik sorgen sich die Unternehmer. Sie fragen: „Welche Maßnahmen wollen Sie für den Fall ergreifen, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Funktionsrochade nicht nachvollziehen und sich stattdessen einen anderen Arbeitgeber suchen?“

Firmen sorgen sich um Fachkräfte

Rüdiger Behn bekräftigt, dass die Unternehmen im Gespräch bleiben wollen und begründet die Intervention seitens der Firmen-Chefs. Abschließend schreibt er: „Wir hoffen sehr, dass Ihre Antworten auf diese Fragen unsere Bedenken zum Szenario 5 ausräumen können. Wir insistieren insbesondere deshalb so kritisch, weil nur allerbeste Standortbedingungen die notwendige Voraussetzung für den Zuzug von Fachkräften sind.“

Die Klinik will sich den Fragen der Eckernförder Firmen-Chefs stellen. Wie Sprecherin Barbara Ermes am Montag mitteilte, sollen die Unterzeichner zeitnah zu einem Gespräch mit der Klinik-Leitung eingeladen werden.