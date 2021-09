Eckernförde

Wie geht es weiter mit der wirtschaftlich angeschlagenen Imland-Klinik? Zur Zukunft der beiden Krankenhäuser in Eckernförde und Rendsburg lädt die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch, 22. September, zu einer Podiumsdiskussion ein. Mit am Tisch sitzen Kreispolitiker und ein Vertreter der Ärztegewerkschaft Marburger Bund.

Träger der Kliniken ist der Kreis. Wirtschaftsprüfer haben verschiedene Szenarien für die Sanierung der beiden Standorte entwickelt. „Doch alle sind mit erheblichem Stellenabbau verbunden“, kritisiert Verdi. Ein Szenario sieht sogar den Verlust der stationären Versorgung in Eckernförde vor, was einer Schließung des Krankenhauses gleichkäme.

Massive Kritik aus der Bevölkerung

In der Bevölkerung regt sich massive Kritik. Anfang September haben rund 1300 Menschen in Eckernförde für den Erhalt der Imland-Kliniken Eckernförde und Rendsburg demonstriert. Zur Podiumsdiskussion am Mittwoch werden zudem die vom Eckernförder Ärztezirkel und den Apotheken gesammelten Unterschriften überreicht. Es sind einige Tausend, die sich für die Sicherung eines Krankenhauses vor Ort aussprechen.

„Uns geht es darum, den politischen Entscheidungsträgern deutlich zu machen, dass sie eine hohe Verantwortung für die Bevölkerung und die Beschäftigten tragen“, sagt Ute Dirks, Bezirksgeschäftsführerin bei Verdi. „Die Imland-Kliniken werden gebraucht.“ Für die Gewerkschaften passen Personalabbau und Zukunftsfähigkeit nicht zusammen. „Wir brauchen jetzt die richtige Weichenstellung durch die Politik für eine moderne medizinische und pflegerische Versorgung der Zukunft“, sagt Michael Wessendorf, Landesvorsitzender des Marburger Bunds.

Kreispolitiker aller Fraktionen reden mit

Die Ratsversammlung der Stadt Eckernförde hatte vergangenen Donnerstag eine Resolution für den Erhalt des Krankenhauses einstimmig verabschiedet. Die Gewerkschaften wollen jetzt mit der Podiumsdiskussion den Kampf um den Bestand der Imland-Kliniken Eckernförde und Rendsburg in die nächste Runde bringen. Am Gesprächstisch sitzen die Kreispolitiker Tim Albrecht (CDU), Sabrina Jacob (SPD), Ulrike Khuen-Rauter (Grüne), Tina Schuster (FDP), Maximilian Reimers (Linke), Michael Schunck (SSW) und Reinhard Jentzsch (WKG) sowie Nico Wickleder (Verdi) und Michael Wessendorf (Marburger Bund).

Einlass in der Stadthalle ist am Mittwoch, 22. September, ab 17.30 Uhr, die Diskussion beginnt um 18 Uhr. Es gibt noch freie Plätze. Wer dabei sein möchte, meldet sich per E-Mail (podiumsdiskussionimland@gmx.de) oder Telefon (Tel. 0173/6234777) an. Für alle Teilnehmer gilt die 3-G-Regel. Das Publikum kann auch Fragen stellen.