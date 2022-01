Rendsburg

Nach der Ankündigung der Landesregierung, hohe Millionenbeträge für die Imland-Klinik bereitzustellen, begrüßt die Klinikleitung diesen Schritt. Am Sonntag hatten Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) ihre Unterstützung für das in der vergangenen Woche vorgelegte medizinische Konzept zugesichert.

Land will die Imland-Klinik mit 50 Millionen Euro unterstützen

Der Vorschlag einer Zwei-Standorte-Strategie mit einer modernen internistisch-alters-medizinischen und psychiatrischen Klinik in Eckernförde und einem Schwerpunktversorger mit komplexer und operativer Medizin samt Geburtshilfe in Rendsburg wird nun auch von der Mehrheit der Kreispolitik getragen. Das Land wolle die Restrukturierung des finanziell angeschlagenen Krankenhauses mit insgesamt rund 50 Millionen Euro unterstützen.

Imland-Geschäftsführer Markus Funk sieht sich bestätigt

Geschäftsführer Markus Funk freut sich über die Positionierung der Landesregierung: „Die Zusage der Landesregierung, das von Imland präferierte Szenario zu unterstützen, freut uns alle sehr und ist Bestätigung für die gemeinsame Arbeit der Führungskräfte, Chefärzte, Betriebsräte und der Experten von Curacon.“ Eine Restrukturierung dieses Ausmaßes sei für Beschäftigte und Gesellschafter mit vielen Unsicherheiten verbunden. „Die Positionierung des Landes und die Zusage der finanziellen Unterstützung gibt Sicherheit, dass wir diesen Weg beschreiten können, sofern der Kreistag, der in Personalunion auch unsere Gesellschafterversammlung ist, sich ebenfalls für dieses Szenario entscheidet“, sagte Funk mit Blick auf die entscheidende Sitzung des Kreistages in wenigen Wochen.

Ärzte der Imland-Klinik sehen beide Standorte gestärkt

Die Chefärzte der Imland-Klinik mit den betroffenen Standorten in Eckernförde und in Rendsburg, vertreten durch die beiden Ärztlichen Direktoren, Prof. Dr. Andreas Stark (Rendsburg) und Dr. Wolfgang Urbach (Eckernförde) sowie Prof. Dr. Nour Eddine El Mokhtari vom Medical Board der Klinik, teilen dazu mit: „Wir begrüßen das klare Bekenntnis der Landesregierung zur Zukunft der Imland-Klinik sehr. Beschäftigte aus allen Berufsgruppen beider Standorte haben über viele Monate ein bedarfsorientiertes, tragfähiges und nachhaltiges Versorgungskonzept erarbeitet. Das Ergebnis unserer Arbeit wurde bislang nicht nur durch zwei unabhängige Gutachter bestätigt, sondern jetzt auch durch die Landesregierung finanziell abgesichert. Wir freuen uns, dass damit beide Standorte gestärkt in die Zukunft gehen können.“

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In diesem Zusammenhang hatte Klinik-Chef Markus Funk am Wochenende ein mehr als 20-minütiges Video auf der Internetseite der Klinik veröffentlicht. Darin wendet er sich gemeinsam mit leitenden Ärzten an die Imland-Beschäftigten sowie die Menschen im Kreis und erläutert die vorgelegte Medizin-Strategie.