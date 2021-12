Eckernförde

Ab Montag, 13. Dezember 2021, wird bis auf Weiteres ein Aufnahmestopp und die vorübergehende Einstellung des Betriebs der Geburtshilfe am Imland-Standort Eckernförde verhängt. Dies teilt die Klinikleitung am Donnerstagabend mit. Die wichtigsten Informationen im Überblick.

Was sind die Gründe für die Schließung der Geburtshilfe der Imlandklinik Eckernförde?

„Hintergrund dieser Entscheidung sind die Umstände, die zum tragischen Tod eines Kindes während der Geburt am 17. November geführt haben“, heißt es in einer Mitteilung der Imlandklinik. Die gynäkologische sowie alle anderen Abteilungen am Standort Eckernförde setzen ihre Arbeit den Angaben zufolge uneingeschränkt fort.

Imlandklink-Geschäftsführer Markus Funk erklärte, dass die Schließung der Geburtsstation aufgrund des vorliegenden klinikinternen Gutachtens eines renommierten und unabhängigen externen Sachverständigen unausweichlich sei. „Diese Entscheidung fällt schwer, ist aber notwendig“, so Funk.

Er betont, dass die Entscheidung unabhängig von allen Restrukturierungsüberlegungen der finanziell angeschlagenen Klinik mit ihren Standorten in Rendsburg und Eckernförde erfolge. Es gehe darum, etwaige Versäumnisse zu identifizieren und für die Zukunft auszuschließen.

Was bedeutet die Schließung für werdende Eltern?

Werdende Eltern werden für die Geburten ihrer Kinder an den Klinikstandort Rendsburg verwiesen. Den Beleghebammen, die am Standort Eckernförde den Kreißsaal betreuen, werde die Möglichkeit eröffnet, die Gebärenden am Standort in Rendsburg zu betreuen und zu begleiten.

Wie lange bleibt die Geburtshilfe der Imlandklinik Eckernförde geschlossen?

Wie lange der Aufnahme-Stopp in Eckernförde dauern wird, sei derzeit noch nicht absehbar, teilt die Klinik abschließend mit.

Woran ist der Säugling gestorben?

Das bei der Geburt am 17. November 2021 gestorbene Baby ist obduziert worden. Laut vorläufiger Aussage der Rechtsmedizin besteht als Todesursache der Verdacht auf eine Sauerstoffmangelversorgung des Hirngewebes, teilte Oberstaatsanwalt Axel Bieler Anfang Dezember mit.

Die Kieler Staatsanwaltschaft hatte ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, weil auf dem Totenschein des Säuglings eine unklare Todesursache angegeben worden war. Die Imland-Klinik sah mit Verweis auf die ärztliche Schweigepflicht und aus Rücksicht auf die Eltern des gestorbenen Babys von weiteren Äußerungen zum Todesfall ab.

Immer wieder ein Thema: Wird die Geburtshilfe in Eckernförde dauerhaft geschlossen?

Schon öfter wurde über den Bestand der Geburtshilfe an der Klinik der Grund- und Regelversorgung in Eckernförde diskutiert. Anfang November 2021 gab es erneut ein Tauziehen um die Imlandklinik. Mitarbeiterinnen warnen vor möglicher Schließung des Kreißsaals Eckernförde, der durch eine 1:1-Betreuung der Schwangeren durch Hebammen punkten kann. Das letzte Wort ist hier jedoch noch nicht gesprochen.