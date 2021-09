Rendsburg

Gleich zwei Anträge zur Zukunft der finanziell angeschlagenen Imlandklinik beschäftigten den Hauptausschuss des Kreises Rendsburg-Eckernförde am Donnerstagabend. So wollte die zweiköpfige Fraktion der Linken prüfen lassen, ob der vollständige Neubau zweier Kliniken an den bisherigen Standorten in Rendsburg und Eckernförde oder in nahe gelegenen Anrainergemeinden möglich ist.

Begründet hatten die Linken ihren Antrag unter anderem damit, dass Rettungswagen innerhalb von 30 Minuten eine Klinik ansteuern müssten und dies im Fall eines zentralen Neubaus nicht gewährleistet werden könne. Sollten zwei Neubauten an neuen Standorten möglich werden, könnten die freigewordenen bisherigen Klinikflächen für Wohnungsbau genutzt werden, so die Linken.

Linke ziehen Antrag zurück

Noch vor einer Abstimmung zu diesem Thema hat die Linke ihren Antrag jedoch überraschend zurückgezogen. Der Grund: Wie die Mehrheit ihrer Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen wollen nun auch die beiden Vertreter der Linken zunächst die sogenannte Bedarfsanalyse in Sachen Klinik abwarten. Diese wurde bereits vor rund zwei Monaten vom Kreis in Auftrag gegeben und wird im Oktober erwartet. Auf Basis dieser Analyse wollen die Kreispolitiker dann entscheiden, wie es mit der Klinik weitergehen soll. Neben den drei von Wirtschaftsprüfern vorgeschlagenen Szenarien steht unter anderem auch ein Neubau auf der grünen Wiese zu Debatte.

Dieses Thema sorgte nach Auskunft von Teilnehmern durch einen Antrag der Wählergemeinschaft (WGK) für deutliche Diskussionen im Ausschuss. Die WGK hatte gehofft, das Thema Neubau auf der grünen Wiese mit einem eigenen Antrag vollständig abräumen zu können und diese Möglichkeit politisch grundsätzlich auszuschließen.

„Ein Klinikneubau auf der grünen Wiese unweit der A7 hat zur Folge, dass die beiden Standorte, Rendsburg und Eckernförde geschlossen werden. Abgesehen davon, dass ein solcher Neubau in frühestens zehn bis 20 Jahren verwirklicht werden kann und demzufolge die derzeitigen Liquiditätsprobleme damit überhaupt nicht behoben sind, ist es der ausdrückliche Wunsch der WGK ... beide Standorte gesichert zu wissen“, hieß es in dem Antrag.

Wie bereits von zahlreichen Unterstützern der Klinik am Standort Eckernförde ins Feld gebracht, unterstreicht auch die WGK, dass bald viel mehr Soldaten im Ostseebad und seinen Nachbargemeinden leben werden und die gesamte Region dem demografischen Wandel unterliege, weshalb es auf jeden Fall eine Klinik in Eckernförde geben müsse.

Nur zwei Stimmen für den Antrag

Bereits vor rund einem Monat hatte die WGK der CDU in diesem Zusammenhang vorgeworfen, mit dem Prüfauftrag für einen Neubau die beiden Standorte erst infrage gestellt zu haben. Auf einer Podiumsdiskussion zum Thema Imlandklinik am Mittwochabend in Eckernförde hatte Reinhard Jentzsch, gesundheitspolitischer Sprecher der WGK, diese Auffassung bekräftigt und die Parteien dazu aufgerufen, dem WGK-Antrag einen Tag später im Hauptausschuss zu folgen. Nur so könne man unterstreichen, dass man sich wirklich für den Erhalt der beiden Standorte einsetze.

Denn: Bis auf die CDU, die sich angesichts der hohen Millionenkosten vor der Bedarfsanalyse nicht festlegen und alle Optionen prüfen will, hatten sich alle vertretenen Fraktionen mehr oder weniger deutlich für den Erhalt beider Standorte ausgesprochen.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus dem Appell von Jentzsch wurde jedoch nichts. Nach Auskunft der Kreisverwaltung wurde der Antrag am Donnerstag mit zwei Ja-, 16 Nein-Stimmen sowie vier Enthaltungen abgeschmettert.