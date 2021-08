Eckernförde

Gibt es in der Debatte um die finanziell angeschlagene Imlandklinik einen Widerspruch zwischen den Forderungen der Kreis-CDU und der Position der Mandatsträger in den beiden betroffenen Städten Rendsburg und Eckernförde? Reinhard Jentzsch, gesundheitspolitischer Sprecher der Wählergemeinschaft (WGK) im Kreistag Rendsburg-Eckernförde, wirft der CDU genau dies vor und spricht von „Heuchelei“.

Vor allem die Eckernförder Christdemokraten hat Jentzsch dabei im Visier: „Vollmundig fordern alle Fraktionen in der Eckernförder Ratsversammlung, dass die Imlandklinik in Eckernförde erhalten bleiben soll. Allen voran Bürgermeister Jörg Sibbel und Bürgervorsteherin Karin Himstedt, beide CDU“, teilt Jentzsch mit und bezieht sich auf die Aussagen aus der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses am vergangenen Donnerstag. Dort hatten sich alle Fraktionen für eine gemeinsame Resolution zum Erhalt des Klinikstandorts ausgesprochen. Sie soll auf der kommenden Ratsversammlung verabschiedet werden.

Jentzsch stellt dazu fest: „Dabei war es doch die eigene CDU im Kreistag, die stolz die Idee eines Klinikneubaus an der A7 aufbrachte und damit die Schließung beider Standorte, Rendsburg und Eckernförde, überhaupt erst ins Spiel brachte.“

Eckernfördes Bürgermeister Sibbel weist den Vorwurf zurück: „Ich habe mich nicht als CDU-Mitglied geäußert, sondern als Bürgermeister der Stadt Eckernförde.“ Hinter den Kulissen führe er Gespräche mit Fraktionen des Kreistags und der operativen Ebene der Klinik. „Wichtig ist mir, dass wir uns für einen Erhalt der Klinik für die gesamte Region stark machen, also auch für die Menschen in Kosel und Fleckeby.“ Für ihn stelle sich die Frage: „Welche Lösung ist am Ende zukunftsfähig?“

CDU sieht keinen Widerspruch

Ähnlich äußert sich auch die CDU-Kreistagsfraktion. Es sei völlig legitim, dass sich die Kolleginnen und Kollegen in beiden Imland-Städten Rendsburg und Eckernförde für den Erhalt der jeweiligen Standorte einsetzen, sagt CDU-Fraktionschef Tim Albrecht. Dazu stünden die Mandatsträger der Partei im ständigen Austausch zwischen Kreis und Kommunen.

Da gebe es keinen Widerspruch, das Gegenteil sei der Fall: „Die CDU-Fraktion ist die einzige Fraktion im Kreistag, die bisher noch keine Vorfestlegung zu Standorten und Konzepten getroffen hat. Derzeit befinden wir uns in der Analysephase und wir halten es für absolut unredlich, diese Ergebnisse vorwegzunehmen“, teilt Albrecht mit. „Und ja, wir sind erstaunt, dass andere Fraktionen sich schon festlegen, bevor wir überhaupt eine Bedarfsanalyse beziehungsweise ein Medizinkonzept vorliegen haben“, so Albrecht in Richtung der Sozialdemokraten.

Alle stimmten dem Prüfantrag zu – mit einer Ausnahme

Die Forderung der CDU, unabhängig von den bestehenden Standorten auch einen Neubau zu prüfen, habe einen guten Grund: „Wenn schon alle vorgestellten Varianten einen dreistelligen Millionenbetrag kosten und ,nicht das gelbe vom Ei sind’, dann wäre es unserer Ansicht nach töricht, nicht auch einen kompletten Neubau zu prüfen.“

Richtig ist: Diesem Prüfauftrag haben mit einer Ausnahme alle Kreistagsfraktionen im dortigen Hauptausschuss zugestimmt. Lediglich die WGK hatte sich enthalten. Richtig ist auch: Die ursprüngliche von der Union ins Spiel gebrachte Prüfung eines Standorts „in der Nähe der A7“ wurde im abschließenden Text des Beschlusses gestrichen.

Offenbar gibt es derzeit eine wachsende Verunsicherung unter den rund 2200 Beschäftigten der Imlandklinik. Sie fürchten im Zuge der Debatte eine mögliche Privatisierung des defizitären Krankenhauses. Dem erteilt die Kreis-CDU vorerst eine Absage: „Nein, niemand denkt daran, die Imland gGmbH zu privatisieren. Sie ist eine hundertprozentige Tochter des Kreises Rendsburg-Eckernförde und wird als gemeinnützige Gesellschaft geführt“, bekräftigt Tim Albrecht. Das bedeute, sie ist nicht renditeorientiert, jeder Gewinn verbleibe im Haus. „Wenn die Klinik denn Gewinne hätte“, so Albrecht.