Gettorf

Nach dem Anbau ist vor dem Anbau. Rund 420 Kinder besuchen die Grundschule in Gettorf. Ein Jahr zuvor waren es knapp 400. Aktuell fehlen der Parkschule schon zwei Klassenräume. Aber dabei bleibt es nicht. Der Schulverband hat jetzt die Weichen für einen zweiten Anbau für voraussichtlich mindestens zwei Millionen Euro gestellt. Der erste große Mensa-Anbau an der Vorderfront steht bereits und wird voraussichtlich zum Februar auch drinnen fertig.

Längerfristig fehlen der Parkschule vier Klassenräume

Die ursprünglich fehlenden Klassenzimmer sollten durch die Erweiterung mit neuer Mensa/Aula zusätzlich innerhalb des bestehenden Gebäudes entstehen. Den Plan durchkreuzte allerdings der zunächst nicht absehbare Einbau eines weiteren Notausgangs. Zwei Klassenzimmer sind daher vorübergehend in Containern auf dem Parkplatz für Lehrkräfte eingerichtet. Er war während der Bauzeit oder Mensa ohnehin nicht nutzbar.

„Jetzt zeigen die vorläufigen Anmeldungen der Erstklässler fürs Schuljahr 2022/23, dass im kommenden August sechs erste Klassen eingeschult werden“, erläutert Kurt Arndt, Chef des Schulverbands Gettorf und Umgegend. „Aber es verlassen zu den Sommerferien 2022 nur vier vierte Klassen die Parkschule für den Wechsel auf eine weiterführende Schule. Längerfristig fehlen vier Klassenräume.“ 129 Kinder, 25 mehr als im Vorjahr, seien angemeldet.

Zwei Klassen der Parkschule Gettorf lernen im Container

Östlich des Schulgebäudes zum Tüttendorfer Weg hin stehen Container auf dem Parkplatz der Lehrkräfte, in denen zwei Schulklassen lernen. Der Raummangel ist bereits ein Problem, das die Schule mit viel Organisationstalent meistert. Quelle: Cornelia D. Mueller

Schon im vergangenen Jahr hatte sich gezeigt, dass die Schülerzahlberechnung, die den Gemeinden über das Land und den Kreis zur Verfügung gestellt wird, für die größte Gemeinde im Dänischen Wohld zu knapp angesetzt war. Hinzu kommt, dass das Angebot der Offenen Ganztagsschule (OGA) an der Parkschule, bislang noch freiwillige Leistung des Schulträgers, schon jetzt immer mehr Zulauf hat.

Arndt: „Ab 2026 haben die Kinder der ersten Klassen einen Rechtsanspruch auf die Ganztagsbetreuung. Bis 2029 folgen die anderen Klassenstufen. Man kann sich ausrechnen, dass unser heutiges Angebot dem nicht standhalten würde.“ Derzeit gibt es 260 Anmeldungen für die OGA zum neuen Schuljahr. Doch 220 Kinder lässt die Satzung nach Arndts Worten nur zu.

Mit dem kleinen Gebäude auf dem Schulhof, in dem auch die Volkshochschule ihren Sitz hat, kommt die OGA schon lange nicht mehr aus. Auch in der Schule selbst ist es zu eng. Wenn der große Anbau im Februar fertig sei, entsteht schon wesentlich mehr Platz für die OGA, führt der Schulverbandsvorsteher aus. „Gleichwohl werden wir auf das Haus auf dem Schulhof für unsere Parkschule keinesfalls verzichten können.“

Anbau für weitere vier Klassenräume der Grundschule Gettorf

Jetzt schiebt der Schulverband eine zweiten Anbau an der Westseite der Schule zwischen dem Gebäude aus den 1950er-Jahren und der Turnhalle an. Diese Variante, die der Architekt Matthias Wohlenberg ins Spiel gebracht hatte – er ist Planer des großen Anbaus – soll es werden: Auf Höhe des neuen Notausgangs schließt sich ein zweistöckiger Kubus an. Unten hätte er Platz für vier Klassenzimmer. Im Obergeschoss wäre Raum für Schulleitung, Lehrerzimmer, Sekretariat. Der Verwaltungstrakt würde durch den Umzug Platz für Unterrichts- und Gruppenräume frei machen.

Die erste Kostenschätzung geht laut Arndt von zwei Millionen Euro aus. So viel kostet auch schon der Mensa-Anbau, der auch Multifunktionsraum ist. „Beim zweiten Bauabschnitt hoffen wir auf Zuschüsse in Höhe von bis zu 50 Prozent aus dem ganz neu aufgelegten Schulbauprogramm des Landes“, unterstreicht Arndt. „Zusätzlich loten wir aus, welche Fördermöglichkeiten darüber hinaus bestehen.“

Schulverband hofft auf Baubeginn im Herbst 2022

Bei der notwendigen geringfügigen Anpassung des gemeindlichen Bebauungsplans für den zweiten Neubau rechnet Arndt nicht mit Schwierigkeiten. Ende Januar tage der Schulverband erneut. „Bis dahin soll die Vorplanung stehen. Nach dem endgültigen Beschluss können wir zügig ausschreiben und Aufträge vergeben. Wenn alles glatt läuft, könnte schon im Herbst 2022 mit den Arbeiten begonnen werden.“

Die Parkschule ist nicht die einzige Grundschule im Dänischen Wohld. Die Grundschule Osdorf-Felm-Noer hat knapp 180 Schulkinder (50 davon in der Außenstelle Felm). Die Schule am Nord-Ostsee-Kanal unterrichte insgesamt 94 Kinder, je 47 in Schinkel und in Neuwittenbek. In Neudorf-Bornstein gibt es zudem die kleine private Grundschule Mittelholstein.