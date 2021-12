Rendsburg

Der sogenannte Booster-Marathon des Kreises Rendsburg-Eckernförde mit mehr als 10000 angesetzten Impfterminen innerhalb von sieben Tagen auf dem Messegelände in Rendsburg-Süd läuft trotz des großen Andrangs auch am zweiten Tag reibungslos. Dies teilte die Kreisverwaltung am Dienstagabend mit. Aber: Offenbar versuchen immer wieder Menschen, die bisher noch keine Corona-Schutzimpfung erhalten haben, im Rahmen des Booster-Marathons an eine Spritze zu kommen.

Impfangebot mit Moderna in Rendsburg für Ungeimpfte

„Zusätzlich zu den terminierten Auffrisch-Impfungen kommt eine wechselnde Anzahl von Personen spontan, auch zu einer ersten oder zweiten Impfung“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. „Der Kreis möchte auch diesen Personen ein Impfangebot machen.“ Sie bekommen aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit des stark nachgefragten Biontech-Impfstoffes den Impfstoff der Firma Moderna, wenn die Personen über 30 Jahre alt sind. Beide Impfstoffe sind nach Einschätzung von Experten gleichwertig und schützten sehr gut gegen schwere Verläufe einer Corona-Erkrankung.

Bei Personen, die sich regulär für die Booster-Impfung auf dem Messegelände angemeldet haben, verbleibt es grundsätzlich bei einer Impfung mit Biontech. Der Kreis teilt aber mit: „Auf ausdrücklichen Wunsch und sofern die Personen älter als 30 Jahre sind, kann nunmehr auch diesen Personen Moderna angeboten werden.“