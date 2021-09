Rendsburg

Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, das geht an diesem Sonntag, 26. September, von 12 bis 17 Uhr in Rendsburg. Dazu verbindet die Stadt eine Impfaktion auf dem Schiffbrückenplatz mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag seit Corona in der City.

Rendsburg: Impfaktion und verkaufsoffener Sonntag

„Wir wollen dazu beitragen, dass wir hier in der Region eine Impf-Rate erreichen, die zum gemeinschaftlichen Schutz aller beiträgt und wir zukünftig bei Veranstaltungen und im privaten Rahmen ein gutes Gefühl haben können“, sagt Anja von Allwörden vom Verein RD-Marketing, der die Aktion organisiert.

Ein Team des Gesundheitsamtes des Kreises Rendsburg-Eckernförde wird deswegen nach Wahl die Impfstoffe von Biontech und Johnson & Johnson auf dem Schiffbrückenplatz verabreichen. Bei Letzterem genügt bereits eine Impfung, um zwei Wochen später einen vollständigen Impfschutz zu haben.

Erste Impflinge erhalten Gutschein für Rendsburger Geschäfte

„Wer noch zögert und Fragen hat, kann sich direkt und persönlich beraten lassen“, sagt von Allwörden. Als kleines Dankeschön erhalten die ersten 50 Impflinge einen Gutschein über 5 Euro in Rendsburger Geschäften.

In der Stadt öffnen zahlreiche Läden. Der Flohmarkt auf dem Schlossplatz öffnet bereits um 11 Uhr. Ab mittags können Besucher die Innenstadt von Rendsburg bei einer Kutschfahrt erleben, gleichzeitig laden die Rendsburger Traditionsfiguren Markgraf und Stutentrine in historischen Gewändern zu einer Führung ein.

Food-Truck und Info-Angebot auf dem Schiffbrückenplatz

Auf dem Schiffbrückenplatz warten unter anderem ein Foodtruck von Fräulein Möhls und ein Kinderkarussell, außerdem informieren Kiel-Region und Nah.SH über das Bikesharing-Angebot Sprottenflotte und das Anruf-Sammeltaxi per App, Remo.