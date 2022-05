Impfpflicht: Kreis Rendsburg-Eckernförde eröffnet 500 Verfahren

Rendsburg

Die Gesundheitsbehörden im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben in den vergangenen Tagen mehrere Hundert Beschäftigte im Kreisgebiet angeschrieben, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen, bisher aber noch keine Corona-Schutzimpfung haben. „Damit sind rund 500 Anhörungsverfahren eröffnet“, teilte Thomas Buchhold, Chef des Kreis-Gesundheitsamtes, am Freitag mit.

Impfpflicht: 500 Betroffene im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Von den 500 Betroffenen, die zum Beispiel in Gesundheitsdiensten oder Altenpflegeeinrichtungen arbeiten, habe ein Teil schon geantwortet. „Teilweise sind Fragebögen bereits wieder zurückgesandt worden, mit dem Nachweis, dass die Impfung nachgeholt worden ist. Insofern können einige Verwaltungsverfahren im Laufe der kommenden Wochen beendet werden“, kündigt Buchhold an. Auch seien in einigen Fällen Atteste nachgereicht worden, welche die Betroffenen aus medizinischen Gründen von der Impfpflicht befreien.

In vielen anderen Fällen müsse jetzt aber eine Einzelfallprüfung erfolgen. Dazu gehöre das Angebot einer individuellen Beratung. „Es ist nach wie vor unser Ziel, die Menschen mit Aufklärung von einer Impfung zu überzeugen“, so Buchhold. In einem nächsten Schritt will der Kreis zudem die Schutz- und Hygienekonzepte der betroffenen Einrichtungen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes überprüfen. „In diesen Fällen wird das Verwaltungsverfahren noch einige Zeit in Anspruch nehmen“, so Buchhold.

Die bundesweite einrichtungsbezogene Impfpflicht ist umstritten und gilt unter anderem für Krankenhäuser, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, Dialysepraxen, Tageskliniken, Hospizdienste, Blutspendeeinrichtungen, Arzt- und Zahnarztpraxen. Der Kreis hatte in diesem Zusammenhang immer wieder betont, dass es nur im äußersten Fall zu einem Betretungsverbot – also dem Ausschluss vom Arbeitsplatz – für ungeimpfte Mitarbeiter kommen werde. Zunächst sollen Alternativen geprüft werden.

Viele Nachfragen zur Lockerung der Quarantäne

Unterdessen hat es nach der erheblichen Lockerung der Quarantäne und Isolationsregeln Mitte dieser Woche zahlreiche Anrufe von Betroffenen beim Bürgertelefon des Kreises gegeben. Da die Verkürzung der Isolationszeiten für Infizierte und die Aufhebung der Quarantäne für Haushaltsangehörige sehr kurzfristig kommuniziert worden war, wurden viele Betroffene offenbar davon überrascht, dass sie ihre Quarantäne sofort beenden können.

Aus dem Gesundheitsamt heißt es dazu, dass erst wenige Stunden vor Aufhebung grünes Licht vom Land gekommen sei. „Wir hatten gerade einmal vier Stunden Zeit, um auf die neuen Regeln zu reagieren und diese zu veröffentlichen“, sagte Buchhold. „Da hätten wir uns in den Gesundheitsämtern etwas mehr Vorlauf gewünscht.“