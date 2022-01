In Bordesholm regt sich Widerstand gegen Corona-Proteste

Bordesholm/Neumünster

Etwa 70 Menschen sind in Bordesholm am Montag bei der Demonstration gegen Corona-Maßnahmen auf der Straße gewesen. Für Montag, 24. Januar, hat eine andere Gruppe für 17.30 bis 18.30 Uhr zu einer Menschenkette vom Rathaus durch die Einkaufsstraße in Richtung Kreisel und Bahnhofstraße aufgerufen – quasi als Gegenpol zu den still Protestierenden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte kürzlich betont, dass bundesweit „die Mehrheit nicht still bleiben darf“.

In der Stadt Neumünster hat es an den vergangenen Montagen Menschenketten gegeben. Der Vicelinkirchen-Pastor Wolfgang Miether ist Initiator gewesen. Mit der Aktion wollen er und seine Mitstreiter Bürgerinnen und Bürger ansprechen, die im Stillen verantwortungsvoll die Corona-Maßnahmen der Regierung mittragen. Als Symbol erstrahlte an vielen Stellen ein Licht. Die Folge war in Neumünster: Auf einem Streckenabschnitt haben die Corona-Demonstranten einen anderen Weg genommen, um der Menschenkette auszuweichen.

Bordesholmer Gruppe: „Wir wollen wachrütteln!“

Für Bordesholm haben Brigitte Fröhlich und Britta Gelhaar den Aufruf für den 24. Januar in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht. Dort ist eine rege Debatte entbrannt. In vielen Foren ist der Beitrag geteilt worden.

250 bis 300 Kritiker der Corona-Politik liefen, von der Polizei begleitet, am 17. Januar durch die Eckernförder Innenstadt. Quelle: Christoph Rohde (Archiv)

„Wir wollen wachrütteln“, so Gelhaar. „Bordesholm zeigt Haltung und die rote Karte“ ist dementsprechend das Motto für den kommenden Montag.

Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) nennt die Aktion sehr gut. „Ich rufe auch dazu auf, sich an der Menschenkette zu beteiligen“, betonte der Gemeindechef auf Nachfrage.

Die Menschenkette in Bordesholm ist beim Kreis Rendsburg-Eckernförde als Veranstaltung mit einem Hygienekonzept angemeldet und abgenommen worden, teilte Martin Kruse, Fachbereichsleiter für Ordnungswesen beim Kreis in Rendsburg, mit. Für die Veranstaltung gilt Maskenpflicht, die Teilnehmer werden sich nicht an den Händen anfassen. Ab 50 Personen muss eine Ordnungskraft mit Warnweste eingesetzt werden. So lauten die Vorgaben.