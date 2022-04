Eckernförde

Die beliebte Blade Night im Ostseebad, zu der sich jeweils Dutzende Skater treffen, geht wieder an den Start. Die Eckernförde Touristik und Marketing GmbH veranstaltet die Sportveranstaltung für Inlinefahrer und -fahrerinnen gemeinsam mit dem Team Fitness und Speedskating erstmals in diesem Jahr am Freitag, 6. Mai. Die Blade Night gibt es in Eckernförde seit mehr als 20 Jahren.

Der Rundkurs, bei dem die Teilnehmer ausnahmsweise die Straßen nutzen können, die von der Polizei abgesichert werden, beträgt rund 21 Kilometer und führt von Eckernförde aus durch eine malerische Landschaft in Richtung Norden bis nach Rieseby und zurück. Die Veranstaltung richtet sich an Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Los geht es um 19 Uhr am Hagebaumarkt in der Noorstraße.

Alle Teilnehmer müssen einen Helm tragen, und Jugendliche bis 14 Jahre dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Bei schlechtem beziehungsweise regnerischem Wetter fällt die Blade Night aus. Aus Sicherheitsgründen wird die Veranstaltung von der Polizei und dem Deutschen Roten Kreuz begleitet.

Zum Schutz der Sportler vor Corona empfiehlt Veranstalter Manfred Eberle bei Zwischenstopps das Tragen einer Maske. Außerdem ist die Teilnehmerzahl auf 150 begrenzt. Weitere Termine für die Blade Night in Eckernförde sind am 3. Juni, 1. Juli, 5. August und 2. September.