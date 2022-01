Eckernförde

Ärzte bieten in der Region Eckernförde für das kommende Wochenende ein freies Impfen ohne Anmeldung an. Am Südstrand gibt es Sonnabend und Sonntag einen Impf-Dive-in, in Borby sowie in Gettorf und Kosel laufen weitere offene Impfaktionen am Sonnabend.

Impfen im eigenen Auto – das ermöglicht am Wochenende, 8./9. Januar, der Corona Test Drive-in am Eckernförder Südstrand. In Kooperation mit den Ärzteteams Dr. Ole Flach (Fleckeby) und Dr. Thomas Wagner (Eckernförde) werden hier Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen verabreicht. Verimpft werden Biontech für Unter-30-Jährige sowie Moderna.

Weiteres Drive-in-Impfen im Februar

Veranstalter Daniel Spinler verspricht einen zügigen Ablauf. Kinder unter zwölf Jahren sind bei dieser Impfaktion ausgeschlossen. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfpass und Versichertenkarte. Auch ohne Auto ist ein Impfen am Südstrand möglich. Die Zeiten: diesen Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eine weitere Aktion ist am ersten Wochenende im Februar geplant.

Ebenfalls in Eckernförde, im Stadtteil Borby, startet der Arzt Dr. Ulf Ratje am Sonnabend eine Impfaktion ohne Anmeldung. Den Piks können alle Altersgruppen erhalten, auch Kinder von fünf bis elf Jahren, für die es eine eigene Impflinie gibt. Insgesamt laufen vier Impflinien mit mRNA-Impfstoffen, ein Helfer-Team weist in die Abläufe ein. Ärztliche Beratung ist möglich.

Borbyer Aktion mit Punsch und Würstchen

Die benachbarte Borbyer Apotheke stellt auf Wunsch Impfzertifikate aus. Die Aktion geht von 10 bis 14 Uhr und wird bei Bedarf verlängert. Für einen angenehmen Rahmen stehen alkoholfreier Punsch, Kaffee sowie Würstchen gegen eine Spende für das Unicef-Impfprogramm Covax bereit.

In Gettorf bietet die Arzt-Praxis Kirchhofsallee am Sonnabend ein freies Impfen ohne Termin an. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr werden in der Kirchhofsallee 1 Erst- und Zweitimpfungen ab zwölf Jahre sowie Booster ab 18 Jahre mit Impfstoffen von Moderna oder Biontech verabreicht. Auch hier werden Personalausweis, Impfpass und Versichertenkarte benötigt. Das Ausstellen von Impfzertifikaten ist möglich.

Impfen ohne Termin auch in Kosel

Ebenfalls diesen Sonnabend läuft in Kosel eine offene Impfaktion. Der Arzt Dr. Hendrik Metzger verimpft von 9 bis 15 Uhr im Feuerwehrhaus am Schwansenweg 4 Moderna für Erst- bis Booster-Impfungen. Parkmöglichkeiten bestehen am Sportplatz, dort gibt es auch einen Shuttle-Service. Metzger verspricht kurze Wartezeiten. Einnahmen aus dem Verkauf von Grillgut und Punsch kommen dem Kinderhospiz Kiel zugute. Neben Ausweis und Versichertenkarte ist eine Einwilligungserklärung zwingend erforderlich.

Ab sofort bietet Metzger auch in seiner Riesebyer Praxis, Dorfstraße 56, ein freies Impfen montags bis freitags von 8 bis 12.30 Uhr an.