In Molfsee gibt es ein neues Wahllokal: Als Ersatz für die Alte Schule steht nun ein Teil der Sporthalle Bärenkrug für die Wählerinnen und Wähler zur Verfügung. Premiere ist die Bundestagswahl.

Neues Wahllokal in der Sporthalle Bärenkrug

Von Sorka Eixmann