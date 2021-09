Eckernförde

In die frisch sanierte Eckernförder Stadthalle zieht langsam wieder Leben ein. Doch noch sind die Veranstalter nach der Corona-Pause etwas vorsichtig. Keiner weiß genau, wie die Resonanz der Besucher ausfallen wird. Um zu zeigen, was geht, startet das Stadthallenmanagement eine Eigenveranstaltung: Am 12. November treten Ashley Adair und Band mit Songs von Adele auf.

Green Screen hat es als erstes großes Zuschauer-Event vorgemacht: Neun Tage Film-Schau mit drei Galas sind in der Stadthalle unter Corona-Bedingungen reibungslos über die Bühne gegangen. Daran will Stadthallenmanagerin Rebecca Lindau anknüpfen. Erste Veranstaltungen stehen bereits unter Vertrag. Mitte Oktober geht es in der Stadthalle zunächst noch im Flüsterton zu. Dann nämlich laufen dort die 75. Landeseinzelmeisterschaften im Schach.

Alles sind durstig, wieder auf der Bühne zu stehen

Ashley Adair und ihr Adele-Programm mit Band sind im November das erste Konzert in der sanierten Stadthalle nach der langen Umbau- und Corona-Pause. Eine neue Ton- und Lichtanlage wird die Künstler in Szene setzen, die sich auf den Auftritt „riesig freuen“. Adairs letzte Konzerte im „Carls“ waren regelmäßig ausverkauft. Dann bremste das Virus sie aus. „Alle sind sehr durstig danach, wieder vor Publikum auf der Bühne stehen zu dürfen“, sagt die Sängern. Und: „Adele zu singen, war immer ein Traum von mir“. Ein Online-Konzert im Mai bei der Kulturstiftung Schleswig-Holstein konnte die Live-Atmosphäre nicht ersetzen.

Weitere Veranstaltungen in der Stadthalle sind geplant. „Die Reservierungsliste ist gut gefüllt“, sagt Managerin Lindau. Allerdings entscheiden sich Veranstalter meist noch recht kurzfristig, ob sie tatsächlich in die Stadthalle kommen und entsprechende Verträge schließen. Zwar wurden die Corona-Vorgaben weiter gelockert. Doch bis Jahresende stehen derzeit 15 bis 20 Reservierungen rund acht vertraglich abgesicherten Veranstaltungen gegenüber. „Das heißt für uns: Wir müssen flexibel sein“, so die Hallenmanagerin. Das betreffe auch Umbauhelfer und Reinigungskräfte.

„Godewind“ weckt wieder Weihnachtsgefühle

Festgeklopft sind schon diese Termine in der Stadthalle: Nach Ashley Adair folgt am 21. November die Unicef-Gala mit Auftritten von Kindern für Kinderhilfsprojekte in aller Welt. Am 24. November schließt sich ein stadthistorischer Vortrag der Heimatgemeinschaft an. Am 9. Dezember erwartet die Besucher die X-Mas-Show des Gesangs- und Comedy-Quartetts LaLeLu. Nach Irland entführen am 13. Dezember die Danceperados mit einer irischen Steptanz-Show.

Weihnachtsgefühle weckt am 14. Dezember die norddeutsche Gruppe Godewind, die auf ihrer Weihnachtstour traditionell Station im Ostseebad macht. Und für den 25. Dezember ist das Kindermusical Bibi Blocksberg terminiert. Die Konzertreihe Eckernförde plant ihre neue Saison in der Stadthalle mit sieben Konzerten von November bis ins Frühjahr. „Wir liegen in den letzten Zügen der Vorbereitung“, sagt die Vorsitzende Beate Rimpf. „Wir gehen stark davon aus, dass wir die kommende Saison realisieren können.“

Die Plattdüütsch Gill pausiert hingegen mit ihrer plattdeutschen Theaterreihe noch. Neben Corona liege das an den gestiegenen Kosten für die Saalnutzung und an organisatorischen Gründen, teilt der Vorsitzende Heiko Gauert auf Anfrage mit. Auch die Theatergemeinschaft Eckernförde hat für das Winterhalbjahr noch keine Verträge geschlossen.

Viele Karten von „Eckernförde singt“ schon verkauft

Das Mitmachkonzert „Eckernförde singt“ mit Sören Schröder bleibt vorerst außerhalb des Saals. Für den 17. Dezember sind zwei weihnachtliche Auftritte um 17 und 20 Uhr im Eckernförder Kurpark geplant. Von den zusammen 600 Tickets sind bereit 450 verkauft. „Und das ohne große Werbung“, freut sich Lindau. Sobald es möglich ist, soll allerdings auch „Eckernförde singt“ wieder einen Platz in der Stadthalle erhalten.

Karten für das Konzert „Ashley sings Adele & Band“ am 12. November in der Eckernförder Stadthalle gibt es ab sofort in der Touristinformation sowie im Online-Ticketshop unter www.eckernfoerde-tickets.de. Beginn ist um 20 Uhr, für den Eintritt gilt die 3G-Regel.