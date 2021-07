Am Sonntag, 18. Juli, dürfen 2353 Wahlberechtigte bei einem Bürgerentscheid über das geplante Neubaugebiets am Grünen Weg in Wattenbek abstimmen. Für die Infoveranstaltung am Donnerstag, 8. Juli, gibt es wenige Anmeldungen. Moderiert wird der Abend vom ehemaligen Amtsdirektor Heinrich Lembrecht.