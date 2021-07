Nortorf

Leerstände in Innenstädten führen bundesweit zum Ausbluten von ehemals attraktiven Geschäftszonen. In Nortorf tickt die Geschäftswelt anders: Rund um den alten Rathausplatz und am Marktplatz in Nortorf sind auch kleinere Geschäftsräume für schmucke Läden gefragt.

Mit dem Geschäft in Nortorf erfüllt sich Iris Krüger-Johannsen einen Traum

Jüngstes Beispiel ist der brandneue Wohnaccessoire- und Geschenkeladen Wunscherfüllerin: Inhaber Iris und Sven Krüger-Johannsen (50 und 49) haben in Eigenregie Verkaufsraum und Cafébereich des ehemaligen Cafés Lepthin an der Großen Mühlenstraße umgebaut. Skandinavisches Design für gute Hygge-Gefühle ist zu haben. Iris Krüger-Johannsen freut sich über die Entwicklung. Das Paar schaute mehrere Geschäfte an, beim Eckhaus in der 1a-Sahnelage passte es. „Ich liebe Deko, mit dem Geschäft erfülle ich mir einen Traum“, erzählt Iris Krüger-Johannsen begeistert.

Nortorf hat wieder eine Buchhandlung: Martin Grundmann, Inhaber des Geschäfts Lebenswert im Büllerhaus, hat sein Sortiment um einen Buchbestellservice erweitert. „Ich hatte gehofft, dass das alte Geschäft am Marktplatz erhalten bleibt“, erzählt der Geschäftsmann. Die Inhaberin gab jedoch auf.

Nortorf hat einen Bücherbestellservice

Martin Grundmann nahm mit dem Buchgroßhandel Libri Kontakt auf. Die waren mit dem Sortimentmix aus Büchern, regionalen und fair gehandelten Produkten einverstanden. „Ich kann jederzeit aus einer Auswahl von 7,5 Millionen Bücher bestellen“, erklärte er.

Auch im Büllerhaus stehen Veränderungen an. Die ehemalige Backstube des traditionsreichen Hauses – hier kaufte Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt Brot in Demeterqualität – wird zu barrierefreien Wohnungen umgebaut. Während der Hausfrontsanierung ziehen die Cafétische von Lebenswert auf den ehemaligen Rathausplatz um. „Damit gewinnt die Fläche“, sagt Martin Grundmann.

Bislang sind Bänke am Brunnen und der Skulptur vom Berliner Bären mittags und ab 16 Uhr besetzt. Passanten nutzen den Platz beim Einkaufen als Abkürzung zwischen den Geschäften, Schaufensterbummel ist eine Seltenheit. Grundmann schätzt die Erhöhung der Aufenthaltsqualität realistisch ein: „So belebt wie auf dem Marktplatz wird es wohl nicht werden.“

Krimis mit Regionalbezug Die nächste Pop-Up-Lesung am Büllerhaus, Poststraße 11, Nortorf: Sonnabend, 31. Juli, 10.30 Uhr. Autorin Dagmar Schmidt liest Open Air und kostenlos Auszüge aus Krimis mit Regionalbezug. Wunscherfüllerin, Große Mühlenstraße 1, Nortorf, Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Sonnabend 9 bis 13 Uhr. Yasmine, arabische Spezialitäten, Poststraße 8b, Nortorf, Montag bis Sonnabend 9 bis 20 Uhr. Lebenswert, Poststraße 11, Nortorf, Tel. 0176 8791 3724, Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr, Sonnabend 8 bis 12 Uhr.

Mit sogenannten Pop-Up-Lesungen will Martin Grundmann den Bereich Poststraße und Rathausplatz weiter beleben. Den Start machte die Langwedeler Krimi-Autorin Dagmar Schmidt. Sie stellte in halbstündigen Lesungen Ausschnitte ihrer humorvollen Krimis mit Lokalkolorit vor.

Die Blumenecke Schönbeck bleibt erhalten

Den größten Schritt wagte Mahmoud al Hari (32). Vor 14 Monaten erst eröffnete er mit seiner Ehefrau Ghofran al Hari (23) den Laden Yasmine, ein Geschäft mit arabischen Spezialitäten in der Poststraße. Ab September wird er auch noch die Blumenecke Schönbeck nebenan übernehmen – auch, um die Innenstadt vor einem Leerstand zu bewahren. Die Inhaberin gibt aus privaten Gründen auf.

„Das Geschäft gibt es in der Stadt seit 35 Jahren, das muss erhalten bleiben“, beschloss Mahmoud al Hari. „Ich habe mit die Bilanzen angeschaut, die waren gut.“ Er übernimmt die Angestellten und erweitert das Sortiment um frisches Gemüse

Er kennt die Pläne der Stadt: Sie kaufte die Immobilie und vier weitere Geschäfte am alten Rathausmarkt, um dem Zentrum mit Investoren langfristig ein neues Gesicht zu verpassen. „Ich habe einen Mietvertrag für sechs Jahre.“