Eckernförde

In Süddeutschland laufen sie bereits vielerorts: Geothermiekraftwerke, die die Energie zur Erzeugung von Wärme aus Tiefen Gesteinsschichten holen.

Herr Kirsch, wie funktioniert die Technologie der Geothermie?

Reinhard Kirsch: Die Temperatur des Untergrundes nimmt mit der Tiefe zu, bei uns ca. 3°C pro 100 Meter. In 2000 Metern Tiefe haben wir bereits 70°C. Die mittlere Temperatur an der Erdoberfläche von 10°C wird mitgerechnet. Damit könnte man bereits ein Fernwärmenetz betreiben. Man muss aber nicht unbedingt so tief bohren. Durch Einsatz von Wärmepumpen lassen sich auch niedrigere Temperaturen nutzen. Die Energie zum Betrieb der Wärmepumpen könnte zum Beispiel durch ein Müllheizwerk bereitgestellt werden (Absorptionswärmepumpe). Diese Energie würde mit ins Wärmenetz einfließen. So ein System ist zum Beispiel in Sonderborg seit ein paar Jahren im Einsatz.

Welche Technik ist dazu nötig?

Die Wärmeenergie des Untergrundes muss nach oben gebracht werden. Dazu eignen sich Wärmetauscher, zum Beispiel U- oder Koaxialrohre, in denen eine Wärmetauscherflüssigkeit zirkuliert und die Erdwärme nach oben transportiert. Diese Technik ist besonders im oberflächennahen Bereich bei Erdwärmesonden im Einsatz und wird zur Wärmeversorgung von Einfamilienhäusern oder kleineren Gebäuden eingesetzt, oft auch in Verbindung mit der Raumkühlung. So zum Beispiel im Famila-Supermarkt Kiel-Wik.

Warum ist dann von großen Tiefen die Rede?

Die hydrothermale Geothermie, bei der heißes Grundwasser (Thermalwasser) genutzt wird, ist deutlich effektiver. Dieses Wasser ist in Poren und Klüften auch in großen Tiefen vorhanden. Zur Nutzung wird es – wie bei der Förderung von Erdöl - durch eine Bohrung nach oben gepumpt und kann genutzt werden. Dazu wird ihm durch einen Wärmetauscher ein Teil der Wärmeenergie entzogen und es dabei abgekühlt. Ein Wärmetauscher muss sein, das Thermalwasser ist sehr salzhaltig und kann nicht direkt in die Fernwärmeleitungen eingespeist werden. Das abgekühlte Thermalwasser wird durch eine zweite Bohrung in etwa 1000 Meter Entfernung wieder in den gleichen Untergrundhorizont eingeleitet, aus dem es entnommen wurde.

Macht diese Technologie im Flachland Sinn?

Klar. Auch wenn im oberflächennahen Bereich bis in mehreren hundert Metern Tiefe eiszeitliche oder tertiäre Lockerdsedimente vorherrschen, haben wir darunter Festgestein. Es beginnt mit Kreide, darunter folgt Sandstein. Dieser Sandstein ist wie Sand porös und die Poren sind mit Thermalwasser oder Erdöl gefüllt. Die Thermalwassertemperatur nimmt wie die Untergrundtemperatur mit der Tiefe zu und es ist scheinbar lukrativ, möglichst tief zu bohren. Allerdings haben Untersuchungen des LLUR ergeben, dass durch den Auflastdruck das Gestein kompaktiert und der Porenraum reduziert ist. Tiefer als 2500 Meter sollte man daher nicht bohren, aber auch dort herrschen Temperaturen um die 80°C. Zur Stromerzeugung reicht diese Temperatur nicht, aber für die Wärmeversorgung.

Welche Stellen in Bezug auf die Bodenbeschaffenheit eignen sich besonders?

Der Untergrundaufbau in Schleswig-Holstein ist kompliziert, weil er von Salzstöcken durchzogen ist, die im Laufe der Erdgeschichte aufgestiegen sind. Teilweise sind diese mit etwa 1 Millimeter pro Jahr immer noch in Bewegung. Die Salzstöcke kommen aus sehr großer Tiefe und haben zum Teil die geothermisch nutzbaren Salzstöcke mit nach oben gedrückt – auf Helgoland bis an die Erdoberfläche. In den Bereichen zwischen den Salzstöcken liegen die Sandsteine als Thermalwasserreservoire dafür aber tiefer. Die Verteilung und Tiefenlage der Thermalwasserreservoire ist im Lande also sehr uneinheitlich, so dass in einigen Regionen die Erdwärme gut bis sehr gut nutzbar ist, in anderen dagegen überhaupt nicht. Karten über Tiefenlage und Mächtigkeit der Thermalwasserreservoire wurden vom LLUR erstellt. Das passiert hauptsächlich basierend auf Bohrungen und seismischen Messungen zur Erdölprospektion, für den Landesteil Schleswig in grenzüberschreitender Zusammenarbeit mit dem Dänischen Geologischen Dienst. Aus diesen Karten kann die generelle Eignung eines Gebietes zur geothermischen Nutzung abgeleitet werden. Es sind aber weitere Detailuntersuchungen im Einzelfall erforderlich – zum Beispiel durch seismische Messungen), weil die Sandsteinformationen teilweise sehr mächtig sind, aber von nichtporösen Tonsteinlagen durchzogen sein können.

Was würden die Bürger am Ende von einer Geothermie-Anlage sehen?

Kaum etwas. Die oberirdischen Anlagen bestehen aus Wärmetauschern, Filtern und eventuell Wärmepumpen, das findet alles in einer Halle Platz.

Wie viel Vorlaufzeit bräuchte es, um inklusive der entsprechenden Erkundungen eine solche Anlage in Schleswig-Holstein in Betrieb nehmen zu können?

Das sind mehrere Jahre, beginnend mit der detaillierten Vorerkundung, dann folgen Einrichtung des Bohrplatzes und die Bohrarbeiten und bei Erfolg – abhängig vom Fündigkeitsrisiko – der Bau der obertägigen Anlagen und die Integration in ein Wärmenetz.

Sind dabei viele Auflagen und behördliche Anträge zu beachten?

Hier ist das Bergamt zuständig, das für Schleswig-Holstein zum LBEG (Niedersächsisches Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie) mit Sitz in Hannover gehört. Dort würde man zuerst für das interessierende Gebiet eine Aufsuchungserlaubnis beantragen. Diese wird für einen beschränkten Zeitraum erteilt, in dem man dann die erforderlichen Detailuntersuchungen durchführen kann. Sind diese Untersuchungen erfolgreich, kann man eine Bewilligung beantragen und loslegen. Man muss aber abklären, ob es Einschränkungen für die Bohrtätigkeit nach dem Standortauswahlgesetz für ein Endlager radioaktiver Abfälle gibt.

Wie schätzen Sie die Erdbebengefahr ein, die von einer solchen Anlage ausgehen könnte?

Es hat insbesondere im Oberrheingraben bei der Förderung von Thermalwasser kleinere Erdbeben gegeben, allerdings ohne ernsthafte Schäden. Es handelt sich aber um ein Gebiet, in dem aufgrund tektonischer Spannungen es sowieso zu kleinen Beben kommen kann. Dies ist in Schleswig-Holstein wahrscheinlich nicht der Fall.

Interview: Paul Wagner