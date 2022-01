Investor will Eiderpark in Rendsburg aufmöbeln

Rendsburg

Neuer Schub für den Eiderpark in Rendsburg: Auf ihrer jüngsten Sitzung haben die Mitglieder des Bauausschusses den Weg einstimmig frei gemacht für eine umfassende Modernisierung des Areals im Nordwesten der Stadt. Eckpunkte des Immobilieninvestors Bade sind dabei der Bau eines neuen Gebäudes auf dem Gelände, außerdem soll die Verkehrsanbindung verbessert werden. Bis zuletzt hatte es in Teilen der Politik Bedenken gegen die Erweiterung gegeben, weil ein weiteres Ausbluten der Innenstadt befürchtet wurde.

Eiderpark Rendsburg: Das plant der Investor

Geplant ist nun, auf der Fläche zwischen Burger King und Toom ein gut 3000 Quadratmeter großes neues Gebäude zu errichten. Welches Unternehmen dort unterkommen könnte, ist noch unklar. Ein Fahrradmarkt, Babybedarf oder ein Einrichtungshaus könnten den Branchenmix erweitern.

So soll der Eiderpark umgestaltet werden. Quelle: KN-Grafik/Lina Schlapkohl

Außerdem ist angedacht, die von vielen Kunden als unübersichtlich empfundene Verkehrssituation zu entschärfen. Dazu soll das Fachmarktzentrum eine neue Auf- und Abfahrt an der Loher Straße bekommen, außerdem sollen die Abbiegemöglichkeiten von der Friedrichstädter Straße verbessert werden. Umgesetzt ist bereits der Bau eines zusätzlichen Eingangs im Bereich des überdachten Marktes zwischen Toom und Famila.

Fachmarktzentrum hat wechselvolle Geschichte

Dass etwas getan werden muss, zeigt die wechselvolle Geschichte des Eiderparks: Nach seiner Eröffnung vor 20 Jahren hatten die Eigentümer mehrfach gewechselt, vor acht Jahren waren Hauptmieter wie der Elektro-Markt Promarkt und die Baumarktkette Praktiker ausgezogen, zeitweilig standen etwa 50 Prozent der Fläche leer. Von diesem Tiefpunkt ist das Fachmarktzentrum derzeit weit entfernt, wenngleich eine Handvoll leer stehender Läden und ein vermoostes Einfahrtsschild weiter den Wunsch nach einer Belebung aufkommen lassen.

Der Eiderpark in Zahlen Der Eiderpark in Rendsburg liegt zwischen Friedrichstädter Straße und B 77 im Nordwesten der Stadt. Im Jahr 2000 eröffnet, finden sich dort heute auf knapp 20 000 Quadratmetern unter anderem Supermarkt, Discounter, Baumarkt, Drogerie, Tierbedarf, diverse Einzelhändler und ein Fast-Food-Restaurant. Außerdem gibt es 800 Parkplätze. Seit Eröffnung wechselten die Eigentümer des größten Teils der Fläche mehrfach. Seit 2019 ist es die Firma Bade Immobilien zusammen mit einem Family Office (Vermögensverwalter für wohlhabende Kunden) aus Wunstorf in Niedersachsen. Einzig der Famila-Markt gehört von Anbeginn an dem Betreiber, der Handelsgesellschaft Bartels-Langness aus Kiel.

Doch bis zuletzt hatte es Vorbehalte auf Seiten der Politik gegeben, die in der Neugestaltung eine zusätzliche Konkurrenz für die verbliebenen Geschäfte in der Innenstadt befürchtete. Deswegen musste vor gut zehn Jahren bereits einmal eine angedachte Erweiterung abgeblasen werden. Die Politik regelte recht kleinteilig, welche Sortimente in welcher Menge vor Ort verkauft werden dürfen, um der Innenstadt nicht gefährlich zu werden.

Firma Bade aus Niedersachsen kann Bedenken entkräften

Diese Bedenken konnten nun offenbar in „offenen Gesprächen“ entkräftet werden, wie Bauausschussvorsitzender Gunnar Knabe (CDU) sagt. Zwar gebe es in der freien Wirtschaft keine Garantien, wie lange der Immobilieninvestor aus Niedersachsen sich in Rendsburg engagiert, er habe jedoch zugesagt, sich etwa am Marketing für die Stadt insgesamt zu beteiligen. „Es muss kein Gegeneinander zwischen Eiderpark und Innenstadt sein“, ist Knabe überzeugt.

Zuvor wollten etwa die Grünen im geänderten Bebauungsplan festgehalten haben, wie der Eiderpark besser an den Verkehr angebunden, Dächer begrünt und Stellplätze durch Sickerpflaster umweltfreundlicher gestaltet werden können. Frank Thomsen, Fachbereichsleiter Bau und Umwelt im Rathaus, sagt: „Nur ein Teil davon kann im Bebauungsplan verankert werden.“ Notwendig sei dazu jeweils eine städtebauliche Begründung. Knabe ergänzt, dass Verpflichtungen zu Lasten Dritter (wie etwa eine Bikesharing-Station der Sprottenflotte) nicht festgeschrieben werden können.

Bauausschuss verzichtet auf weitere Detailvorgaben

Gleichwohl sind viele der angesprochenen Aspekte bereits auf einem guten Weg. Armin Rösener (Grüne), der auch im Kreistag sitzt, sprach dort eine halbstündige Anbindung an den Busverkehr an. „Beim Kreis rennen wir offene Türen ein“, so der Politiker. Über die Errichtung einer Bikesharing-Station mit der Sprottenflotte müssen Kiel-Region und Betreiber entscheiden. Sickerpflaster sei in einem Wasserschutzgebiet hingegen nicht möglich.

Letztlich sprach sich die Politik für einen Kompromissvorschlag auf Basis einer Tischvorlage der SPD-Fraktion aus, ohne dem Investor weitere detaillierte Vorgaben zu machen. Stimmt auch die Ratsversammlung zu, soll in diesem Jahr mit dem Umbau begonnen werden.