Gettorf

Schülerinnen und Schüler der Isarnwohld-Schule in Gettorf und der Divine Mercy School in Uganda sollen miteinander in Kontakt kommen. Dazu hat die Isarnwohld-Schule eine Partnerschaft mit der Schule im ugandischen Distrikt Kyotera gestartet.

Zum Start des Projekts sollen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe mit Kindern und Jugendlichen Brieffreundschaften aufbauen. Aber der Kontakt muss einige Hürden überwinden: Die Devine Mercy School hat keinen Internetanschluss, Verbindungen über das Mobilfunknetz und die Stromversorgung sind unzuverlässig. Außerdem haben nur wenige Schülerinnen und Schüler Smartphones. Deshalb werde der Austausch vor allem über E-Mails stattfinden.

Partnerschaft soll Verständnis über Uganda vermitteln

Dennoch glaubt die Projektklasse an den Erfolg. „Die Partnerschaft bringt das entfernte Afrika näher ins Klassenzimmer“, sagt Lehrerin Michaela Torp-Wüstenberg, die mit ihrer Klasse den Anfang macht. Deshalb sollen nach der Startphase auch die unteren Jahrgangsstufen in das Projekt eingebunden werden. In der siebten Klasse liege zum Beispiel der Fokus zum ersten Mal auf Afrika, der Kontakt zur Partnerschule könnte das theoretische Wissen greifbarer gestalten.

Lesen Sie auch Altenholz: Grundschule und Gemeinschaftsschule sammeln laufend Spenden

Langfristig sei auch ein Besuch in Uganda das Ziel, sagt Torp-Wüstenberg. Ob diese Reise jedoch möglich ist, hängt auch davon ab, wie sicher es vor Ort ist und wie sich ein solcher Ausflug organisieren lässt. Fürs Erste ist neben dem Kontakt zwischen Schülerinnen und Schülern auch ein virtuelles Kennenlernen mit dem Schulleiter in Uganda geplant.

Rotary Club Dänischer Wohld unterstützte Sanitärprojekt

Der Kontakt zwischen den Schulen entstand über den Rotary Club Dänischer Wohld, der bereits das Projekt „Wasser für Bildung“ an der Divine Mercy School unterstützte. Mit Spenden des Rotary-Clubs baute die Hilfsorganisation Ingenieure ohne Grenzen 2019 Toiletten für die Schülerinnen, Schüler und Mitarbeitenden. Zuvor gab es an der Schule kein einziges Waschbecken. Am 23. März berichteten Ingenieure ohne Grenze an der Isarnwohld-Schule über das Projekt.

Schülerinnen, Schüler und Mitarbeitende der Divine Mercy School in Kyotera in Uganda. Die Isarnwohld-Schule in Gettorf hat mit der Schule eine Partnerschaft begonnen. Quelle: privat

Lehrerin Torp-Wüstenberg hofft, dass die Gettorfer Schülerinnen und Schüler durch den Kontakt nach Uganda Dinge in ihrem eigenen Leben mehr zu schätzen lernen. Denn Armut und Aids sind große Probleme in Uganda, und die Corona-Pandemie hat die Divine Mercy School besonders hart getroffen. Fast zwei Jahre lang war die Schule geschlossen.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weil die Menschen auf dem Land zum Teil keinen Strom haben und die Internetverbindung schlecht ist, war Distanzunterricht kaum möglich. Derzeit kommen die Schülerinnen und Schüler langsam wieder an die Schule zurück und sind laut Torp-Wüstenberg sehr interessiert am Austausch mit der Gettorfer Schule.