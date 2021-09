Jakob Blasel, treten Sie bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein an?

Rendsburg

Jakob Blasel hat den Einzug in den Bundestag knapp verpasst: Der 20-jährige Aktivist von Fridays for Future wollte für die Grünen im Wahlkreis 4 Rendsburg-Eckernförde nach Berlin.

Früh war am Sonntagabend jedoch klar, dass er bei der Bundestagswahl nicht in den Kampf um das Direktmandat zwischen Sönke Rix von der SPD und Johann Wadephul von der CDU eingreifen kann.

Wegen des guten Ergebnisses der Landes-Grünen bestand jedoch die Chance, über Listenplatz acht doch noch in den Bundestag einzuziehen. Nach Vorliegen des vorläufigen amtlichen Endergebnisses schicken die Grünen jedoch nur sechs Abgeordnete aus Schleswig-Holstein in das Parlament.

Herr Blasel, nun hat es mit dem Einzug in den Bundestag doch nicht geklappt. Welche Pläne haben Sie jetzt?

Jakob Blasel: Ich will jedenfalls weiter entschlossen für Klimagerechtigkeit kämpfen. Wie, dafür habe ich am Tag nach der Wahl noch keinen Plan, bin auf der Suche nach Ideen. Außerdem will ich weiter Jura studieren.

Erststimmenergebnis aus dem Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde

Können Sie sich vorstellen, wieder für ein politisches Amt zu kandidieren?

Nein, ich plane im Moment keine weitere Kandidatur. Bei der Aufstellung der Landeslisten zur Landtagswahl unterstütze ich aber die Bewerbung von Nelly Waldeck und anderen Aktivisten aus der Klimaschutzbewegung.

Lesen Sie auch Rendsburg-Eckernförde: Hier gesteht Wadephul seine Niederlage gegen Rix ein

Kommt eine Bewerbung für ein Landtagsmandat für Sie nicht in Betracht?

Ich sehe mich im Moment nicht in der Landespolitik, mein Schwerpunkt ist die Bundespolitik.