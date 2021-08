Nübbel

Jazz’n’Five heißt die Band, die Besucher beim diesjährigen Sommerfest des Storyville Jazzclubs Rendsburg mit ihrem Swing der 30er- und 40er-Jahre in Schwingung versetzen soll. Nach einem Jahr Corona-Pause will der Verein mit den Musikfreunden so seine traditionelle Open-Air-Veranstaltung wieder aufleben lassen.

Live-Musik an der Mühle Anna in Nübbel

Die Band aus Bad Segeberg spielt unter anderem Stücke von Benny Goodman, Duke Ellington und Count Basie. Los geht es am Sonntag, 8. August ab 14 Uhr an der Mühle Anna in Nübbel (Dorfstraße 2). Das Live-Programm beginnt um 15.30 Uhr.

„Das Publikum ist immer wieder erstaunt, wie die Band Kompositionen umsetzt, die eigentlich für viel größere Orchester gedacht sind“, sagt Vereinsvorstand Rüdiger Wiegand über die Band aus Bad Segeberg. Viel Können an den Instrumenten und ein geschicktes Arrangement machten das möglich. „Wir freuen uns auf einen schönen Nachmittag mit einer gut aufgelegten, musikalisch spritzigen Swingband“, so Wiegand.

Jazz’n’Five kommt aus Bad Segeberg

Beim Auftritt von Jazz’n’Five zeichnet sich Bandleader Uwe Harm für Moderation und Gitarre verantwortlich, Melf Holmer spielt die Trompete, Helmar Marczinski Saxophon und Klarinette, Georg Schneider sitzt am Piano, Nils Conrad spielt das Schlagzeug und Kai Stemmler den Bass.

Karten gibt es für 8 Euro an der Eintrittskasse (keine Reservierung oder Vorverkauf). Gäste müssen geimpft, genesen oder getestet sein und sich vor Ort mit der Luca-App oder einem Formular registrieren. Am Platz darf die Maske abgelegt werden. Für das leibliche Wohl gibt es kalte Getränke und Würstchen.

Storyville Jazzclub Rendsburg plant mehr

Dank der derzeitigen Corona-Lockerungen plant der Verein ein weiteres Konzert: Die Farmhouse Jazz & Bluesband soll am Freitag, den 3. September, um 19 Uhr in der VHS Rendsburg (Niederes Arsenal) auftreten.