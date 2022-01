Eckernförde

Das neue Jahr wird für Jörg Sibbel ein besonderes. Ende 2022 verabschiedet er sich nach zwei Amtsperioden als Bürgermeister der Stadt Eckernförde. Dann hat er, seine vorige Tätigkeit in Osterrönfeld mitgerechnet, 21 Jahre lang kommunale Verwaltungen geleitet. Im KN-Gespräch zieht er eine erste Bilanz und blickt auf sein letztes Bürgermeister-Jahr.

Auf der Schränkchenzeile hinter seinem Schreibtisch reihen sich zahlreiche Aktenordner – immer griffbereit. Jörg Sibbel behält gerne den Überblick, er ist immer im Thema. Das zeichnet ihn aus als Bürgermeister, der auf fast 40 Jahre Erfahrung in Kommunalverwaltungen zurückgreifen kann. Die letzten zwölf Monate als Chef im Rathaus bringen eine Zäsur in sein Leben. „Es war eine intensive Zeit“, resümiert er. „Aber auch eine sehr erfüllende Zeit.“

Jörg Sibbel: Politischer Wettbewerb ist wichtig – aber auch ein Ergebnis

Er nennt es eine besondere Ehre, für die Stadt Eckernförde arbeiten zu dürfen, spricht von einem tollen Team in der Stadtverwaltung. Auch die Kooperation mit der Politik sei sehr pragmatisch und an der Umsetzung von Vorhaben orientiert. „Politischen Wettbewerb muss es geben – aber dann auch ein Ergebnis“, sagt Sibbel. Das hatte in Sachen neue Kino-Ansiedlung etwas gedauert, war aber einem Mehrheitswechsel in der Ratsversammlung geschuldet.

Weitere Herausforderungen warten auf die Stadt. Beispiel: bezahlbarer Wohnraum. Wo Eckernförde selbst Eigentum veräußere, gebe es zwingende Vorgaben, sagt Sibbel. In der geplanten Nooröffnung etwa wird es ausschließlich Mietwohnungen geben. Auch für die Neubaugebiete Schiefkoppel II und Domsland-Süd ist eine gewisse Quote an Geschosswohnungsbau vorgesehen, darunter 25 Prozent geförderter und damit günstiger Wohnraum. „Die Zeiten von Wohngebieten nur mit Einfamilienhäusern sind vorbei“, so der Bürgermeister.

GWU Eckernförde als Partner für Mietwohnungsbau

Allerdings habe die Stadt begrenzte Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, da sie keine eigene Wohnungsbaugesellschaft besitze, räumt er ein. Ein Quasi-Ersatz ist das Genossenschaftliche Wohnungsunternehmen GWU, der größte Akteur auf dem Wohnungsmarkt in Eckernförde, der inzwischen Mietwohnungen im Drittelmix aus 1. Förderweg, 2. Förderweg und frei finanziertem Wohnraum baut.

Trotz vieler neuer Baugebiete stagniert die Bevölkerungszahl in Eckernförde bei knapp 22 000 Einwohnern. Woran das liegt? Sibbel macht dafür weniger Ferien- und Zweitwohnungen verantwortlich als die Zunahme von kleinen Ein- bis Zwei-Personen-Haushalte. Diesen Trend bestätige das Wohnraumversorgungskonzept des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Flächenmäßig wird sich die Stadt nur noch in Kooperation mit Umlandgemeinden erweitern können. So wird der Fokus auch auf Nachverdichtung und Geschosswohnungsbau gelegt.

Neues Parkkonzept für Eckernförde soll im März ausgewertet werden

Andere Herausforderungen für die Zukunft Eckernfördes sind nach Worten von Sibbel der Hochwasserschutz, die Sanierung des Schulzentrums und die Nachnutzung der ehemaligen Willers-Jessen-Schule. Nicht zu vernachlässigen sei auch die gesamte Thematik Mobilitätswende und Verkehrspolitik.

Zum umstrittenen neuen Parkkonzept soll es im März eine Auswertung geben. Darauf, so der Bürgermeister, habe sich die Politik verständigt. Außerdem hofft er, dass der barrierefreie Ausbau der Nicolaistraße als so gelungen aufgenommen wird, dass er der Startschuss auch für die Umgestaltung der Kieler Straße sein könnte.

Am 8. Mai fällen die Bürger die Entscheidung, wer Jörg Sibbel Ende des Jahres in seinem Bürgermeisteramt nachfolgen wird. Aktuell stehen mit Jenny Kannengießer, unterstützt von CDU, Grünen und FDP, Iris Ploog, der Kandidatin der SPD, und dem unabhängigen Bewerber Klaus Sälzer drei Aspiranten in den Startlöchern. Sibbel selbst verzichtet auf eine dritte Wahlperiode. „Das Amt lebt vom Wechsel“, sagt er.

Dennoch bleibt er Eckernförde verbunden, wird hier mit seiner Familie wohnen bleiben. „Eckernförde ist eine attraktive Stadt mit hoher Lebensqualität und großem ehrenamtlichem Engagement“, sagt er.

Wie er sich beruflich weiter orientieren wird, verrät Sibbel noch nicht. Nur soviel: „Ich bin offen für neue Herausforderungen“. Angebote für den Bürgermeister und Landesvorsitzenden des Städtebunds hat es schon gegeben.