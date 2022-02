Rendsburg

Der Historiker und Pädagoge Jonas Kuhn leitet seit drei Jahren das Jüdische Museum in Rendsburg. Kuhn ist 37 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Hamburg. Unter seiner Führung unterzieht sich die Einrichtung dem größten Umbau seit ihrer Eröffnung 1988.

Herr Kuhn, welche Bedeutung hat das Jüdische Museum heute für Rendsburg und Schleswig-Holstein?

Für Rendsburg als Kulturstandort ist das Jüdische Museum sehr wichtig. Das gibt es sonst in Schleswig-Holstein nicht. Es ist der einzige Ort im Land, an dem Sie etwas über jüdische Kultur und Geschichte erfahren. Und der einzige Ort, an dem umfassend die Verfolgung von Jüdinnen und Juden während der NS-Zeit behandelt wird.

Einige mögen sagen, dass der Zweite Weltkrieg lange her ist. Warum ist die Information über diese Zeit heute noch so wichtig?

Es ist wichtig, zu verstehen, welche Prozesse damals erst zur Ausgrenzung und dann zur Ermordung der Juden geführt haben. Auch das Gedenken an die Opfer ist uns im Jüdischen Museum wichtig. Es ist jedoch notwendig, sich auch mit anderen Aspekten jüdischer Geschichte und Gegenwart zu beschäftigen. Jüdinnen und Juden in Deutschland machen oft die Erfahrung, dass sie auf Antisemitismus, den Holocaust und Israel reduziert werden. Dabei reicht die jüdische Geschichte in Schleswig-Holstein mehr als 400 Jahre zurück und es existiert eine vielfältige jüdische Gegenwart. Das wollen wir zeigen in der Hoffnung, dass sich diese Zuschreibungen verändern.

Welche Rolle spielt jüdisches Leben im Alltag in Schleswig-Holstein?

Viele Menschen hier haben vermutlich noch nie bewusst eine jüdische Person getroffen. Das liegt auch daran, dass es gar nicht so viele gibt. Es ist schwer, eine genaue Zahl zu nennen, weil nur erfasst wird, wer Mitglied einer jüdischen Gemeinde ist. Das sind etwa 1900 Personen, die zu neun jüdischen Gemeinden im Land gehören. Insgesamt sollen es etwa 3000 bis 4000 Menschen sein.

Die jüdische Minderheit war vor dem Krieg in Schleswig-Holstein ähnlich groß. Jüdische Zentren existierten in Kiel und Lübeck. Man hat mehr nebeneinander als miteinander gelebt. Antisemitismus war schon damals, gerade zur Weimarer Zeit, ein Problem. Auch heutzutage ist es mitunter gefährlich, sich offen als Jude zu zeigen. Die Kippa und der Davidstern werden deswegen oft nicht getragen. Das macht Jüdinnen und Juden im Alltag unsichtbar.

Sonderausstellung: This is me – queer und religiös? Die aktuelle Sonderausstellung im Jüdischen Museum Rendsburg (Prinzessinstraße 7-8) zeigt 15 Porträts von Menschen, die sich als queer und religiös bezeichnen. Sie sind schwul, lesbisch, transsexuell oder können sich keinem Geschlecht zuordnen und gehören verschiedenen Religionen an. Tiefere Einblicke in das Leben der Porträtierten und das Spannungsfeld zwischen queerer Identität und Religion gibt das Ausstellungsmagazin. Die jüngst verlängerte Sonderausstellung gastiert noch bis zum 3. Juli 2022 in Rendsburg.

Ist das Bekenntnis zum Judentum wieder gefährlicher geworden?

Ja. Es gab zwar immer Antisemitismus in Deutschland. Er wird allerdings in den letzten Jahren wieder sagbarer und zeigt sich auch in tätlichen Angriffen. Verstärkt hat sich auch ein Alltagsantisemitismus, der oft gar nicht böse gemeint ist. Auch von Menschen, die sich selbst nicht als rechts bezeichnen würden. Was fehlt, ist die Empörung von Nichtjuden, denn Antisemitismus ist eine Bedrohung für die gesamte Gesellschaft. Stattdessen setzt eine Gewöhnung ein. Ich würde mir von der Mehrheitsgesellschaft mehr Widerworte wünschen, wenn es zu Vorfällen kommt. Es gibt aber auch positive Beispiele: Nach dem Anschlag in Halle etwa sind Besucher extra ins Museum gekommen, um ihre Solidarität auszudrücken.

Können Sie konkrete Beispiele nennen, wie sich Antisemitismus im Alltag zeigt?

Ich kann nur berichten, was Juden mir erzählen: Wenn es darum geht, wer im Job die Kaffeekasse macht, wird unterstellt, dass Juden gut mit Geld können. Jüdische Gemeinden verschicken ihre Briefe in neutralen Umschlägen, weil die Post sonst zerrissen oder nicht ausgetragen wird. Oder Mitglieder haben Angst, dass Nachbarn erfahren könnten, dass sie jüdisch sind. Dazu gibt es immer wieder Schmierereien im öffentlichen Raum. Außerdem melden sich Lehrkräfte bei uns, an deren Schulen das Wort „Jude“ als Schimpfwort gebraucht wird.

Welchen Beitrag kann das Jüdische Museum leisten, um wieder ein stärkeres Bewusstsein für Antisemitismus zu schaffen?

Wir zeigen vielfältiges jüdisches Leben in Gegenwart und Geschichte. Damit wollen wir Vorurteile abbauen und zu einer Normalisierung jüdischen Lebens beitragen. Gleichzeitig klären wir über heutige Erscheinungsformen von Antisemitismus auf. Ab 2023 werden wir besondere Workshops dazu anbieten, die insbesondere auch dabei unterstützen sollen Antisemitismus zu erkennen und sich dagegen zu positionieren.