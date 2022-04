Eckernförde

Die Eckernförder Jugendherberge blüht auf. Nicht nur, dass in diesem Jahr wieder Gästezahlen wie in Vor-Corona-Zeiten erwartet werden. Auch die Natur soll rund um die Gebäude mehr Platz bekommen, sich zu entwickeln. Auf 850 Quadratmetern entstehen Streuobstwiese, Insektenwiese und ein Baumlehrpfad, die auch für umweltpädagogische Aktionen genutzt werden sollen.

Vieles ist schon geschehen. Am Rande des Spielareals vor der Herberge reihen sich 19 frisch gepflanzte Obstbäume, die Repräsentanten alter Sorten sind. In geschützten Bereichen hängen Nistkästen und an markanten Laubbäumen sind Schilder angebracht, die auf Besonderheiten des jeweiligen Großgrüns hinweisen. Den Baumlehrpfad mit zwölf Stationen zwischen Eiche, Pappel und Ahorn hat der Naturschutzbund angelegt. Dazu kamen insektenfreundliche Pflanzen wie Faulbaum, Weißdorn und Holunder.

Offenes Gelände erhält naturnahen Charakter

Jede Jugendherberge hat ihr eigenes Profil. In Eckernförde soll dies neben der reizvollen Lage an der Ostsee nach Angaben von Herbergsvater Gregor Steinhardt jetzt verstärkt der Naturschutz sein. Offenes Gelände, das nicht zum Spielen genutzt wird, erhält einen naturnahen Charakter. Unterstützung kommt von der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. Sie startet auf dem Grundstück eine große Aussaat-Offensive, damit sich hier bald Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge tummeln.

Antje Walter, Leiterin des Projekts „Blütenbunt – Insektenreich“ der Stiftung, hat einen großen Sack mit Saatgut mitgebracht. Ein Teil des Rasens vor und hinter der Jugendherberge soll sich mit den Samen von 40 verschiedenen heimischen Gräser- und Kräuterarten in eine farbenfrohe Blühwiese verwandeln. „Leider entfernen sich die Menschen immer mehr von der Natur“, sagt Walter. Projekte, wie dieses sollen dazu beitragen, das Interesse an Sinn und Schönheit einer artenreichen Flora und Fauna gerade bei Kindern neu zu wecken.

Herbergseltern wollen Umweltaktionen anbieten

Zwar braucht es noch etwas Geduld – nur die einjährigen Hingucker wie Klatschmohn und Kornblume werden schnell in die Höhe schießen. „Doch nach drei Jahren wird sich eine Balance mit Pflanzen wie Margeriten und Wilde Möhre einstellen“, ist sich Walter sicher. Dafür soll die Blühwiese nur zweimal im Jahr gemäht werden, damit sich der artenreiche Blütenteppich entwickeln kann. Die Pflege übernehmen zum Teil die Herbergseltern selbst, die hier auch Umwelt-Rallyes anbieten wollen.

Froh sind die Steinhardts über steigende Gästezahlen. „Die Vorbuchungen sehen sehr gut aus“, sagt Jennifer Steinhardt. Sie hätten den Vor-Corona-Stand von 2019 erreicht. Viele Klassen, Musikgruppen, Chöre, Sportgruppen und Kinderfreizeiten hätten die Eckernförder Jugendherberge wieder als Wunschziel. „Teils treffen schon Anmeldungen für 2023 ein.“ Mit rund 22.000 Übernachtungen rechnen die Herbergseltern in diesem Jahr. Für diesen Sommer sind die meisten der 162 Betten schon ausgebucht.

Weiter ausbreiten möchte auch die Stiftung Naturschutz ihr Blüh- und Insektenprojekt. In zehn schleswig-holsteinischen Städten ist sie derzeit engagiert, darunter auch Eckernförde mit dem Neubaugebiet Schiefkoppel I. Gerne könnten im Ostseebad noch weitere Flächen hinzukommen, betont Walter. Auch Privatleute und Gewerbebetriebe, die offen einsehbares Gelände ab 1000 Quadratmetern Größe dafür anbieten wollen, erhalten Unterstützung. „Wir stiften das Saatgut“, sagt die Projektleiterin. Über info@stiftungsland.de gibt es den E-Mail-Kontakt.