Eckernförde

Erneut hatten es Einbrecher auf ein Juweliergeschäft in der Innenstadt von Eckernförde abgesehen. Nach Angaben der Polizei haben bisher Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht, eine Schaufensterscheibe des Geschäfts in der Nähe des Rathausmarktes einzuschlagen, um den Schmuck in der Auslage zu rauben.

Doch das Panzerglas hielt stand: „Die tatbetroffene Scheibe wurde lediglich beschädigt, sodass nichts entwendet werden konnte“, teilt die Kriminalpolizei am Dienstag mit und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gesucht werden Zeugen. Die Polizei fragt: Wer hat in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen machen können? Sachdienliche Hinweise nehmen das Polizeirevier Eckernförde unter Tel. 04351/9080 oder die Kriminalpolizeistelle Eckernförde unter Tel. 04351/892 12 600 entgegen.