Rendsburg

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde wird künftig stärker auf die mobilen Impfteams des Landes setzen, um weitere Termine und Impfmöglichkeiten gegen das Coronavirus im ganzen Kreis anbieten zu können. Nach Auskunft von Susanne Sörensen werde dabei die Zusammenarbeit mit dem Land aktuell und in den kommenden Wochen deutlich ausgebaut. „Wir sind da auf einem sehr guten Weg“, sagt Leiterin des Corona-Lagezentrums der Kreisverwaltung. So ist es angedacht, dass ein Impfteam des Landes künftig im zwischenzeitlich geschlossenen Impfzentrum in Büdelsdorf mittwochs am Vormittag eine der Impflinien für die sogenannten Booster-Impfungen übernimmt. Auch weitere Termine in einzelnen Gemeinden des Kreises würden derzeit mit dem Gesundheitsministerium in Kiel koordiniert.

Angebot besteht seit September

Über den Einsatz der Impfteams, für die das Land die Kosten übernimmt, hatte es zuletzt Irritationen gegeben. Das Land hatte den Kreisen nach eigenen Angaben bereits im September, als die Schließung der regulären Impfzentren absehbar war, seine Unterstützung in Form mobiler Teams angeboten. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde habe nach Auskunft von Christian Kohl, Sprecher des Gesundheitsministeriums, aber bisher keinen Bedarf angemeldet.

Dies bestätigt Prof. Stephan Ott, Fachbereichsleiter Arbeit, Gesundheit und Soziales beim Kreis. Das Angebot seitens des Landes sei beim Kreis zunächst nicht richtig verstanden worden, da es sich unter anderem im Vergleich mit den Maßnahmen im vergangenen Jahr deutlich verändert habe. So würden die Mitarbeiter des Landes zum Beispiel nicht mehr direkt in Pflegeheime oder ähnliche Einrichtungen fahren. Auch müsse der Kreis für einen Impftermin die Infrastruktur inklusives des begleitenden Personals vorhalten und die Termine im Vorfeld koordinieren. „Die Unklarheiten haben sich jetzt aber geklärt und wir sind in einem engen Austausch mit dem Land“, unterstreicht Ott.

Termine in leer stehenden Impfzentren

Im Konzept des Landes heißt es: „Das Konzept sieht vor, dass je ein mobiles Impfteam für drei bis fünf Tage an einem Ort eingesetzt werden soll. Als Standorte für die mobilen Teams kommen hierbei zum Beispiel Rathäuser, Gemeindehäuser, Bürgersäle, Mehrzweck- oder Sporthallen sowie leer stehende Impfzentren in Betracht.“

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Parallel zur Entsendung der mobilen Teams laufen nach Auskunft von Ministeriumssprecher Christian Kohl derzeit auch Abstimmungen zum Aufbau weiterer regionaler Impfstellen. Das können neben geschlossenen Impfzentren auch temporäre Stationen in Einkaufszentren oder Schulen sein. Dort sollen in erster Linie Angebote für Auffrischungsimpfungen – sechs Monate nach der zweiten Corona-Schutzimpfung – entstehen, um die niedergelassenen Ärzte im Land zu entlasten. Entsprechende Gespräche werden zwischen Ministerium, Städten, Kreisen und der Kassenärztlichen Vereinigung geführt. Termine werden unter: www.impfen-sh.de veröffentlicht.